Семья убитой в Тюмени Насти Муравьевой открыла сбор на похороны девочки и ее дяди

Семья убитой в Тюмени девятилетней Насти Муравьевой открыла сбор денежных средств на похороны девочки и ее дяди Андрея, умершего возле стихийного мемориала племянницы. Об этом на своей странице в Instagram написала родственница девятилетней школьницы.

«Семья нуждается в нашей с вами помощи. Открываем сбор средств на похороны Муравьевой Анастасии Сергеевны и дяди Андрея», — сообщила она.

Instagram @_mtsssss

Девятилетняя Настя Муравьева пропала 30 июня. В день исчезновения, по официальной информации, девочка вышла из дома на прогулку, но так и не вернулась. Расчлененное тело убитой школьницы обнаружили в кустах возле АЗС в районе Лесобазы утром 19 августа. В похищении и убийстве Насти подозревают серийного маньяка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер дядя убитой Насти Муравьевой. По словам свидетелей, мужчина просто упал возле стихийного мемориала племянницы.