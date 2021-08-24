Дочь назвала причину смерти народной артистки РФ Натальи Исаевой

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 161

Звезда Кировского драматического театра скончалась на 61-м году жизни. Выяснилось, что COVID-19 был ни при чем.

Дочь назвала причину смерти народной артистки РФ Натальи Исаевой

Фото: ВКонтакте @n.isaeva1962

Народная артистка РФ, актриса Кировского драматического театра Наталья Исаева скончалась от последствий тяжелой и продолжительной болезни. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщила ее дочь телеведущая Ксения Никишова.

«Это онкология», — сказала дочь актрисы.

Когда именно и где состоятся похороны звезды и решатся ли родные провести открытую церемонию прощания — пока не известно. По словам Никишовой, обо всех деталях будет сообщено дополнительно.

Наталье Исаевой было всего 60 лет. Впервые на сцену своего любимого, Кировского театра она вышла в 1983 году. Ее пригласили на работу после окончания Свердловского театрального училища.

На протяжении десяти лет Наталья Николаевна возглавляла кировское отделение Союза театральных деятелей. В 2012 году за особые заслуги в области искусства ей присвоили почетное звание «Народный артист».

Исаева всю себя отдавала профессии. Она любила не только играть перед публикой, но и преподавать молодежи, взрослым. Наталья Николаевна вела, в частности, занятия по технике речи и ораторскому искусству. Ее ученики — многие известные ныне кировские и федеральные журналисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве нашли тело дочери летчицы из легендарного авиаполка «Ночные ведьмы».

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