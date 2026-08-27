«Был заперт в этом теле»: как Тим Карри переживал последствия инсульта

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 91 0

Звезды фильма «Один дома 2» не стало 25 августа.

Тим Карри тяжело переживал последствия инсульта

Фото: www.globallookpress.com/Lisa O'Connor

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Друзья Тима Карри рассказали, что актер тяжело переживал последствия инсульта

Актер Тим Карри, известный по фильмам «Оно» и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», после перенесенного инсульта скучал по прежней жизни и возможности выступать на сцене. Об этом рассказали его знакомые Daily Mail.

По словам источника издания, несмотря на оптимистичный характер, артист тяжело переживал последствия болезни, которая изменила его жизнь в 2012 году.

«Он был очень талантлив и тосковал по той жизни, которая была у него до разбившего его инсульта, отнявшего у него так много сил. Он был заперт в этом теле 14 лет и не мог заниматься тем, что ему по-настоящему нравится: бегать и прыгать по сцене, участвовать в мюзиклах, петь и танцевать», — рассказал собеседник таблоида.

В последние годы состояние актера, по данным источника, ухудшилось. Сам Карри при этом говорил, что не испытывает страха перед смертью. В интервью программе CBS Sunday Morning в октябре 2025 года артист отмечал, что воспринимает конец жизни спокойно, хотя и не стремится к нему.

Тим Карри скончался 25 августа в возрасте 80 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. 

В 2012 году актер перенес тяжелое нарушение мозгового кровообращения, после которого у него частично парализовало тело и возникли проблемы с речью. Позднее в мемуарах Карри рассказывал, что ему сделали сложную операцию на головном мозге, во время которой врачи удалили часть черепа.

Несмотря на проблемы со здоровьем, артист продолжал работать. Он участвовал в озвучке и появлялся в отдельных проектах. Среди его известных ролей — доктор Франк-Н-Фуртер в «Шоу ужасов Рокки Хоррора», Пеннивайз в экранизации «Оно», а также портье из фильма «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке».

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