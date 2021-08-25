Минобороны РФ эвакуирует россиян, украинцев и граждан стран ОДКБ из Афганистана

|
Егор Измалкин
Эксклюзив 1 029

Самолеты военно-транспортной авиации готовятся к вылету из Ульяновска в Кабул.

Минобороны РФ эвакуирует россиян, украинцев и граждан стран ОДКБ из Афганистана

Фото: ТАСС / STEPHANIE LECOCQ; 5-tv.ru

Тема:
Обострение ситуации в Афганистане

Россия эвакуирует более 500 своих граждан, а также граждан стран ОДКБ и Украины по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Силами ведомства создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации. Они уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. На каждом авиасудне находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами. Также в самолетах имеется запас питьевой воды, пайков и одеял.

Готовятся к эвакуации и в российском посольстве в Кабуле.

«Здесь стоит целая колонна. Эта колонна скоро должна начать движение. Ждем команды «В путь!» и «В составе!» — рассказал 5-tv.ru находящийся на месте событий Вали Гулам.

5-tv.ru

15 августа боевики радикального движения «Талибан»* после начала вывода американских военнослужащих захватили власть в Афганистане и объявили об «окончании войны», но обещали соблюдать права человека и допустить женщин к управлению страной. При этом они уже расстреляли несколько демонстраций, а также начали преследовать сотрудничавших с США афганцев.

Президент Ашрафа Гани бежал из страны. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим его обязанности, и призвал к сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют граждан и сотрудников посольств.

Как писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что члены семей российских дипломатов были вывезены из Афганистана еще до того, как боевики «Талибана»* захватили власть в Кабуле.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

Тема:
Обострение ситуации в Афганистане
25 авг
В UTair рассказали о разграблении вертолета Ми-8 в аэропорту Кабула
25 авг
США начали выводить из Афганистана войска, контролирующие эвакуацию
24 авг
«Угнанный» из Кабула украинский самолет выкупили беженцы-бизнесмены
24 авг
На заседании ООН по Афганистану заявили о массовых казнях мирных жителей
24 авг
Объявивший себя главой Афганистана Амрул Салех рассказал о зверствах талибов
24 авг
Захарова посоветовала НАТО отказаться от попыток спасать Вселенную
24 авг
Семьи дипломатов РФ были вывезены из Афганистана до захвата власти талибами
24 авг
МИД Украины опроверг информацию о захвате самолета в Афганистане
24 авг
Боевики «Талибана»* захватили несколько американских самолетов, вертолетов и ракет
23 авг
Путин призвал координировать подходы по урегулированию ситуации в Афганистане
+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.95
-0.12 86.81
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Следователи проводят обыски в Тюмени по делу об убийстве Насти Муравьевой
13:30
В UTair рассказали о разграблении вертолета Ми-8 в аэропорту Кабула
13:16
Трое пострадали при взрыве на предприятии под Оренбургом
13:08
В сети появилось видео с потерявшимися в лесном пожаре в Башкирии добровольцами
12:59
Сотрудники СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству Насти Муравьевой
12:57
Вырубка деревьев помогла вырваться огнеборцам из смертельной ловушки

Сейчас читают

Тихонов жестко раскритиковал Губерниева за эфир с церемонии открытия Паралимпийских игр
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Мужчину убили на свадьбе в КЧР
Привет, синяя яма! ТОП-3 алкоголиков по знаку зодиака
Распад и нищета: что празднует Украина в день 30-летия независимости?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака