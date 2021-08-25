Минобороны РФ эвакуирует россиян, украинцев и граждан стран ОДКБ из Афганистана
Самолеты военно-транспортной авиации готовятся к вылету из Ульяновска в Кабул.
Фото: ТАСС / STEPHANIE LECOCQ; 5-tv.ru
Россия эвакуирует более 500 своих граждан, а также граждан стран ОДКБ и Украины по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Силами ведомства создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации. Они уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. На каждом авиасудне находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами. Также в самолетах имеется запас питьевой воды, пайков и одеял.
Готовятся к эвакуации и в российском посольстве в Кабуле.
«Здесь стоит целая колонна. Эта колонна скоро должна начать движение. Ждем команды «В путь!» и «В составе!» — рассказал 5-tv.ru находящийся на месте событий Вали Гулам.
15 августа боевики радикального движения «Талибан»* после начала вывода американских военнослужащих захватили власть в Афганистане и объявили об «окончании войны», но обещали соблюдать права человека и допустить женщин к управлению страной. При этом они уже расстреляли несколько демонстраций, а также начали преследовать сотрудничавших с США афганцев.
Президент Ашрафа Гани бежал из страны. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим его обязанности, и призвал к сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют граждан и сотрудников посольств.
Как писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что члены семей российских дипломатов были вывезены из Афганистана еще до того, как боевики «Талибана»* захватили власть в Кабуле.
* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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