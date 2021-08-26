Тело убитой девочки из Тюмени могло быть спрятано в диване

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Егор Измалкин
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Следователям пришлось досмотреть более 20 квартир, прежде чем задержать подозреваемого Виталия Бережного. По данным следствия, пьяный мужчина похитил девочку, изнасиловал ее и убил.

Фото, видео: ТАСС / Слуцкий Максим; YouTube @Следственный Комитет Российской Федерации

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети

Предполагаемый убийца тюменской школьницы мог прятать ее тело в диване. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник. По словам инсайдера, в квартире, где проходил обыск по делу о расправе, следователи наши на подушке волос похожий на тот, что принадлежал погибшей восьмилетней девочке.

«Когда был обыск в квартире, оперативники говорили о том, что убийца мог прятать тело ребенка в раскладном диване», — рассказал собеседник.

Кроме того, поделился он, с того момента, как ребенок пропал, следователи допрашивали жильцов дома более десяти раз. Были досмотрены более 20 квартир.

«Оперативники приходили, хаотично допрашивали людей и уходили», — пояснил источник.

Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное в 2,5 километрах от ее дома.

25 августа по подозрению в убийстве был задержан 40-летний Виталий Бережной. Как писал 5-tv.ru, он признался в содеянном. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения похитил девочку, изнасиловал ее, а после убил и расчленил.

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети
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