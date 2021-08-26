Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признался в содеянном

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Алиса Маркова
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Следственный комитет опубликовал видео следственных действий с предполагаемым убийцей восьмилетней девочки. Ее расчлененное тело было найдено спустя полтора месяца поисков.

Фото, видео: ТАСС / Денис Моргунов; YouTube @Следственный комитет Российской Федерации

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Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признался в содеянном. Об этом сообщили в Следственном комитете, опубликовав видео следственных действий с предполагаемым убийцей восьмилетней девочки. Ее расчлененное тело было найдено спустя полтора месяца отчаянных поисков.

Ранее 5-tv.ru публиковал данные о предполагаемом душегубе, которыми делятся различные источники. В частности, один из волонтеров, который участвовал в поисковой операции, организованной для установления местонахождения ребенка, рассказал, что ранее уже видел подозреваемого в преступлении. По словам добровольца, предполагаемый душегуб после совершения преступления вместе со всеми принимал участие в поисково-спасательной операции.

Кроме того, подозреваемый в убийстве тюменской школьницы Виталий Бережной, вероятно, ранее владел частным детским садом в городе Нягань, где мужчина жил до 2016 года.

Имеются также сведения, что сам Бережной признался следователям, что убил девочку в состоянии алкогольного опьянения. Он якобы привел девочку в съемную квартиру, куда в июле съехал от жены. Когда протрезвел, нашел в ванной тело школьницы и решил замести следы. По данным источника издания, Виталий имел пристрастие к спиртному, что стало возможной причиной его разрыва с супругой.

Восьмилетняя учащаяся школы пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Расчлененное тело девочки нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное.

Ранее 5-tv.ru писал, что соседи рассказали о подозреваемом в убийстве Муравьевой.

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