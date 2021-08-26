Представитель МакSим рассказала, когда исполнительница сможет вновь начать петь

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Георгий Иванов
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Артистка проходит курс восстановительной терапии после тяжелейшей пневмонии.

Представитель МакSим рассказала, когда исполнительница сможет вновь начать петь

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Популярная певица МакSим, которая несколько недель провела в искусственной коме, постепенно восстанавливается после перенесенной болезни. Менеджер исполнительницы Яна Богушевская рассказала, что курс реабилитации певица проходит дома, но под наблюдением медиков.

«Восстанавливается, старается гулять каждый день с врачом, занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают», — поделилась представительница в беседе с Газетой.ру.

Богушевская также подчеркнула, что МакSим не испытывает каких-либо трудностей при дыхании и разговоре, но говорить про пение пока рано, и вопрос о появлении на сцене или новых студийных записях будет рассматривать только после того, как организм полностью восстановит силы.

15 июня певица сообщила о госпитализации на своей странице в Instagram. Артистке стало плохо во время концерта в Казани. Ее привезли в больницу с высокой температурой и поражением легких — 40%. Спустя четыре дня знаменитость ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Исполнительницу даже переводили на ЭКМО — метод насыщения кислородом через кровь.

Врачи несколько раз выводили Марину Максимову из состояния медикаментозного сна и вводили обратно, потому что организм певицы был слишком слаб. Только 3 августа артистка вышла из комы и сделала свой первый самостоятельный вдох за длительное время пребывания на ИВЛ. Через неделю после пробуждения певица опубликовала свой первый пост в Instagram после длительной болезни. Спустя еще несколько дней МакSим вернулась домой к детям, которые не видели родительницу полтора месяца.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, МакSим опровергла слухи о том, что уже готова выступить перед публикой.

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