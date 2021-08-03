Певица МакSим пришла в сознание после месячной медикаментозной комы

Популярная певица Марина Максимова, которая известна также под сценическим псевдонимом МакSим, пришла в сознание. Об этом накануне рассказала «РИА Новостям» представитель исполнительницы Яна Богушевская.

В середине июня звезду отечественного шоу-бизнеса госпитализировали с двусторонней пневмонией тяжелой степени. Спустя некоторое время известную певицу ввели в медикаментозную кому из-за низкого насыщения крови кислородом и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а затем и к ЭКМО.

Отметим, что за все это время в прессе не раз просачивались слухи о том, что 38-летняя Марина Максимова якобы пришла в себя. Однако все эти непроверенные сведения менеджер Яна Богушевская опровергала, дожидаясь действительного улучшения физического состояния звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица МакSим пребывала в стабильно тяжелом состоянии, несмотря на улучшения. Об этом стало известно из слов представителя артистки.