Певица МакSим пришла в сознание после месячной медикаментозной комы

|
Елизавета Мареныч
1 030

Об улучшении состояния исполнительницы рассказала ее представитель Яна Богушевская.

Певица МакSим пришла в сознание после месячной медикаментозной комы

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Популярная певица Марина Максимова, которая известна также под сценическим псевдонимом МакSим, пришла в сознание. Об этом накануне рассказала «РИА Новостям» представитель исполнительницы Яна Богушевская.

В середине июня звезду отечественного шоу-бизнеса госпитализировали с двусторонней пневмонией тяжелой степени. Спустя некоторое время известную певицу ввели в медикаментозную кому из-за низкого насыщения крови кислородом и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а затем и к ЭКМО.

Отметим, что за все это время в прессе не раз просачивались слухи о том, что 38-летняя Марина Максимова якобы пришла в себя. Однако все эти непроверенные сведения менеджер Яна Богушевская опровергала, дожидаясь действительного улучшения физического состояния звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица МакSим пребывала в стабильно тяжелом состоянии, несмотря на улучшения. Об этом стало известно из слов представителя артистки.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.87
-0.15 86.56
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:07
Грузинские оппозиционеры выступили за нормализацию отношений с РФ
9:43
Жалоба на приговор Михаилу Ефремову будет рассмотрена 15 сентября
9:26
Какой подарок принц Гарри приготовил на 40-летие Меган Маркл
9:03
Попова: ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной
8:54
Нумеролог рассказала о влиянии инициалов на судьбу человека
8:45
Иран отверг причастность своих военных к инцидентам с кораблями в районе ОАЭ

Сейчас читают

Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса
Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
Россияне назвали лучший возраст для выхода на пенсию
Что ждет представителей каждого из знаков китайского гороскопа в августе
Названы даты рождения людей, жизнь которых изменят планеты со 2 по 15 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака