Отец 9-летней студентки МГУ ответил на обвинения об украденном детстве: «Нет никакого выбора»

На родителей поступившей в девять лет в МГУ Алисы Тепляковой со всех сторон идет волна критики: многие считают, что папа с мамой давят на девочку и просто-напросто лишают ее детства и общения с ровесниками. Отец ребенка-вундеркинда Евгений Тепляков в свою очередь уверяет, что такие обвинения совершенно несостоятельны, поскольку никто не смотрел на особенности его дочери и альтернативы никто предложить не смог.

По словам родителя, современная школьная программа чрезмерно упрощена, при этом детям, которые осваивают ее быстрее, не дается возможности идти в процессе обучения в удобном для них темпе.

«Альтернативой для Алисы было бы либо пойти во второй класс, если бы мы пошли с семи, либо в третий класс, если бы мы пошли с восьми. Других альтернатив государство нам не дает. А второй и третий классы предполагают такой низкий уровень обучения, что никакого образования и не дает. Поэтому вопрос о социализации некорректен, поскольку государство нам выбора не предоставляло. У нас в принципе нет никакого выбора. У ребенка, который в семь с половиной сдал экзамен за девятый класс, тоже нет выбора», — рассказал Евгений Тепляков в беседе с 5-tv.ru.

Он также подчеркнул, что Алиса будет лишена возможности общаться со сверстниками как раз из-за недостатков самой системы образования, а не из-за того, что родители пытаются самоутвердиться за счет ребенка.

«Те, кто говорят, что у Алисы упущено детство, упущена социализация, они просто не отвечают вопрос об альтернативе. Очевидно, что девятилетняя девочка с 18-летними дядями и тетями ничего общего иметь не может. У них разные интересы, это совершенно нормально. Максимум они могут к ней относиться как к младшей сестре. Десять лет — это большая разница. Но она ведь идет туда не общаться, а учиться», — добавил Евгений.

Алиса Теплякова — самая юная выпускница страны. Среднее образование она завершила в семь лет, а к восьми получила аттестат. Девочка успешно сдала ЕГЭ и вступительные экзамены в МГУ имени Ломоносова на факультет психологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поступившая в МГУ девятилетняя Алиса Теплякова рассказала о своих мечтах. Оказалось, что у одаренного ребенка вполне себе детские фантазии.