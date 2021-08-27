Отец зачисленной в МГУ 9-летней москвички о системе образования: «У нас украли год»

Девятилетняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова поступила в МГУ и стала одной из самых молодых студенток не только в истории вуза, но и в мире. Однако ее отец Евгений этому результату совсем не рад. В комментарии 5-tv.ru он заявил, что дочка должна была поступить еще год назад.

«К сожалению, государство и система образования у нас украли год. Мы должны были поступать в институт еще год назад, но поскольку диплом нам не выдали, то можно сказать, что этот год был потерян. Это очень плохо, но мы надеемся наверстать упущенное», — посетовал Евгений Тепляков.

Несмотря на почти десятилетнюю разницу в возрасте со своими однокурсниками, спрос с юной Алисы будет такой же, как и со всех учащихся.

«Права и обязанности у нее будут такими же, как и у всех студентов. Сейчас Алиса готовится к учебе, еще в прошлом году она прочитала почти все учебники факультета психологии. Для нее это будет повторение пройденного», — рассказал отец одаренного ребенка.

Ранее 5-tv.ru, сообщал, что брат сдавшей в восемь лет ЕГЭ москвички тоже оказался вундеркиндом.