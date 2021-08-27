Яна Поплавская пожаловалась на жизнь в загородном доме: «Нашу жизнь отравили!»

Актриса и телеведущая Яна Поплавская рассказала, что не может жить в своем загородном доме, который она купила три года назад. Она опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором описала катастрофическую ситуацию с загрязнением воздуха в деревне Алешино Московской области, где находится ее недвижимость.

«Здесь я живу сама со своим мужем, сюда приезжают наши дети с внуком. Но если это не прекратится, скоро перестанут приезжать все. Ведь нас действительно травят, дышать воздухом на улице и в доме невозможно», — заявила актриса.

По словам Поплавской, недавно в присутствии местных жителей проводилась проверка на ближайшем к поселку предприятии по переработке пластика, которое, по словам актрисы, и является источником неприятного запаха, накрывшего местность. Были даны указания устранить выявленные нарушения, однако пока становится только хуже.

«Вонь только усилилась. Чаще она возникает ночью, пока все контролирующие органы спят! А мы спать не можем, мы всем этим дышим! Опустите голову в помойку в своем дворе и глубоко-глубоко вдохните, примерно поймете наши ощущения», — написала Яна Поплавская.

Instagram @the_yana_poplavskaya

Актриса требует обратить внимание на проблему районную администрацию и другие вышестоящие органы, ведь если ничего не изменится, люди начнут продавать свои дома и участки и уезжать из поселка.

«Помогите нам! Мы не можем жить там, где построили свои дома! Жители в отчаянии! Нашу жизнь отравили!» — призывает телезвезда.

Яну Поплавскую поддержали подписчики, которые отметили, что экологическая ситуация во многих других городах и поселках тоже оставляет желать лучшего.

«Это полный беспредел, так загрязнять природные ресурсы! Они не резиновые! Да и люди хотят тоже за свои же деньги отдыхать у себя дома»;

«Нам природа это не простит! Загубили все, что можно и в других городах тоже самое творится» — написали в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Поплавская высказала свои сомнения относительно истинной картины громкого конфликта с избиением сына Стаса Пьехи соседкой по дачному участку. Актриса отметила, что история слишком «неоднозначная» и вызывает много вопросов, на которые пока нет ответов.