Яна Поплавская пожаловалась на жизнь в загородном доме: «Нашу жизнь отравили!»

|
Надежда Квашенко
1 391

Актриса долгие годы мечтала о «родовом гнезде», однако сельскую идиллию нарушают отвратительные запахи.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @the_yana_poplavskaya

Актриса и телеведущая Яна Поплавская рассказала, что не может жить в своем загородном доме, который она купила три года назад. Она опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором описала катастрофическую ситуацию с загрязнением воздуха в деревне Алешино Московской области, где находится ее недвижимость.

«Здесь я живу сама со своим мужем, сюда приезжают наши дети с внуком. Но если это не прекратится, скоро перестанут приезжать все. Ведь нас действительно травят, дышать воздухом на улице и в доме невозможно», — заявила актриса.

По словам Поплавской, недавно в присутствии местных жителей проводилась проверка на ближайшем к поселку предприятии по переработке пластика, которое, по словам актрисы, и является источником неприятного запаха, накрывшего местность. Были даны указания устранить выявленные нарушения, однако пока становится только хуже.

«Вонь только усилилась. Чаще она возникает ночью, пока все контролирующие органы спят! А мы спать не можем, мы всем этим дышим! Опустите голову в помойку в своем дворе и глубоко-глубоко вдохните, примерно поймете наши ощущения», — написала Яна Поплавская.

Instagram @the_yana_poplavskaya

Актриса требует обратить внимание на проблему районную администрацию и другие вышестоящие органы, ведь если ничего не изменится, люди начнут продавать свои дома и участки и уезжать из поселка.

«Помогите нам! Мы не можем жить там, где построили свои дома! Жители в отчаянии! Нашу жизнь отравили!» — призывает телезвезда.

Яну Поплавскую поддержали подписчики, которые отметили, что экологическая ситуация во многих других городах и поселках тоже оставляет желать лучшего.

«Это полный беспредел, так загрязнять природные ресурсы! Они не резиновые! Да и люди хотят тоже за свои же деньги отдыхать у себя дома»;

«Нам природа это не простит! Загубили все, что можно и в других городах тоже самое творится» — написали в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Поплавская высказала свои сомнения относительно истинной картины громкого конфликта с избиением сына Стаса Пьехи соседкой по дачному участку. Актриса отметила, что история слишком «неоднозначная» и вызывает много вопросов, на которые пока нет ответов.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.99
0.25 87.03
-0.03
Бацзы-совет дня на субботу, 28 августа

Последние новости

7:35
Найдено природное средство от похмелья. И это не рассол
7:21
Гинеколог рассказала, какие любовные позы вредят женскому здоровью
7:07
Великий день Успения Богородицы: что можно и нельзя делать 28 августа
6:53
За что любят группу ABBA, выпускающую новые песни после 39 лет молчания
6:39
Отец с детьми в Петербурге перелезли через балкон в чужую квартиру, спасаясь от пожара
6:19
Полыхающую целиком высотку в Китае сняли на видео

Сейчас читают

Фигурное катание. Первенство Москвы среди юниоров. Перешедшая к Плющенко фигуристка выиграла…
Очевидцы рассказали о крушении Су-24 в Пермском крае
Осоеда заметили на северо-западе Москвы
Абсурдное шоу: названы главные провалы на первом дне «Крымской платформы»
Жорин о перспективах иска «малыша» с обложки Nirvana: «Находится на волне моды»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака