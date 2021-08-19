Поплавская отказалась верить в избиение сына Пьехи: «История неоднозначная»

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Виктория Андреева
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Семилетний Петя после скандала с соседкой попал в больницу. У него выявили сотрясение мозга. Известная актриса считает это выдумками.

Поплавская отказалась верить в избиение сына Пьехи: «История неоднозначная»

Фото: Instagram @wolfieha

Скандал с избиением сына певца Стаса Пьехи набирает обороты. Свой комментарий по теме дала актриса Яна Поплавская. Дива, в отличие от многих знаменитостей, не стала защищать семью артиста. Напротив, она подозревает, что родители семилетнего Пети подняли шумиху с корыстными целями. Как говорится, любой пиар хорош. Даже плохой.

По словам Пьехи, его наследника швыряла о землю соседка по коттеджному поселку. Считается, что Петя проколол ее надувной бассейн — это и стало причиной конфликта. После инцидента мальчик попал в больницу. В справке было написано, что у него сотрясение мозга. Предполагаемая виновница случившегося — жена известного футбольного арбитра Ирина Безбородова. Она все отрицает.

На днях «злоумышленница» обратилась за помощью к телеведущему Андрею Малахову. Ирина попросила снять программу о скандале с «избиением». В эфире женщина доказывала, что не делала ничего плохого сыну Пьехи. «Швыряние о землю» она опровергла, подчеркнув, что певец так называл ее попытку отвести мальчика домой.

Во время трансляции ток-шоу всплыло еще несколько сомнительных деталей. Так, например, мать Пети и его отца обвинили в фальсификации медицинской справки.

«История неоднозначная. <…> Вопросов много: почему на справке нет печати и подписи врача и не указано медучреждение, которое его выдало? Почему, если, конечно, это правда, следственный комитет РФ занимается этим делом?» — написала Поплавская в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya)

Звезда отметила, что отчасти понимает Стаса Пьеху, который хочет обезопасить сына от всех напастей и наказать любых недоброжелателей. Но в то же время она призвала артиста решать серьезные проблемы с «холодной» головой, не вести себя «как безумный, как сошедший с рельсов поезд».

«Семь лет — это большой ребенок, который очень хорошо понимает, что он делает!!! Я вырастила двух сыновей! Я верю соседям абсолютно!» — заключила Яна Поплавская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении Ирины Безбородовой, предположительно, избившей сына Стаса Пьехи, возбудили уголовное дело.

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