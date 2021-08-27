Бомбардировщик Су-24М упал в Пермском крае

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Алиса Маркова
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По предварительным данным, пилоты смогли катапультироваться.

Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru

Бомбардировщик Су-24М упал в Пермском крае. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло вечером в пятницу, 27 августа. По предварительным данным, пилоты смогли катапультироваться. Вероятнее всего они выжили. Сведения об их состоянии уточняются. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Су-24 — всепогодный тактический фронтовой бомбардировщик. Состоит на вооружении ВКС и ВМФ России с 1983 года. Основное предназначение — нанесение ракетно-бомбовых ударов. Способен нести тактические ядерные заряды.

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