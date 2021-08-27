Певица Анжелика Агурбаш доставлена в московский отдел полиции. Известная артистка числится в розыске в Белоруссии. В настоящий момент ее опрашивают сотрудники правоохранительных органов. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Известно, что в соседней республике в отношении Агурбаш возбудили уголовное дело, по которому ей грозит до 15 лет колонии. Дело в том, что артистку обвиняют в разжигании розни и оскорблениях в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Звезда призывала жителей республики и представителей политических партий объединиться для выхода из кризиса.

В сентябре прошлого года Анжелику Агурбаш задержали недалеко от белорусского посольства в центре Москвы, где собрались несогласные с результатами выборов президента республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в июле 2021 года Генеральная прокуратура Белоруссии санкционировала арест певицы Анжелики Агурбаш. В отношении нее были возбуждены два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса республики, которые касаются лично президента Александра Лукашенко, а также разжигания в обществе социальной розни и вражды.

В ведомстве также добавили, что в Россию в июне 2021 года была направлена просьба о выдаче певицы для привлечения ее к уголовной ответственности. Возбужденные в отношении нее дела находятся в производстве Следственного комитета республики.

О том, что ее разыскивают, сама Анжелика Агурбаш сообщала прежде поклонникам в социальных сетях. Она также осведомлена, что власти Белоруссии требуют ее экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО.