Басков заставил Марину Федункив целоваться на свадьбе «с языком»

Николай Басков потребовал от Марины Федункив и ее 37-летнего супруга Стефано Маджи «настоящего» поцелуя» во время торжества в честь бракосочетания пары. Кадры, на которых влюбленные демонстрируют всю глубину взаимных чувств появились в Instagram артиста.

На видео Марина и Стефано проходят за роскошно украшенный стол, который установлен на небольшом подиуме так, чтобы молодоженами могли любоваться все желающие.

Гости снимают происходящее телефоны, а когда виновники торжества усаживаются рядом, начинают кричать «Горько!». В ответ Марина и Стефано нежно целуют друг друга под аплодисменты присутствующих близких и друзей, однако, как оказалось, довольны остались не все.

«Я еще не видел! Горько!» — вдруг возник поблизости Николай Басков, а когда новоиспеченные супруги исполнили его просьбу, просто пришел в восторг:

«О, с языком! Я тоже так хочу!» — признался певец.

Свадьба популярной актрисы с ее итальянским избранником отгремела накануне в одном из роскошных отелей в центре Москвы. Разделить радость с влюбленной парой пришли многие звездные гости.

Среди приглашенных нетрудно было заметить Андрея Малахова, Гарика Харламова, Сергея Лазарева, Леру Кудрявцеву, Николая Цискаридзе. И это еще далеко не все, кто пришел поздравить популярную актрису и ее супруга.

Также не обошли вниманием праздник Федункив коллеги по цеху — поддержать звезду в этот важный день пришел и ее коллега по сериалу «Реальные пацаны» Николай Наумов.

Кстати, Николай Басков, который традиционно превосходно играет роль главного «заводилы» на многих светских тусовках, одним из первых опубликовал кадры со свадьбы актрисы, пишут «Дни.ру».

На кадрах невеста в ослепительно белом воздушном платье с мягким шлейфом и длинной фатой, выглядит то немного растерянной, то недовольной, однако в итоге к ней возвращается ощущение радости. Разумеется, такой волнительный момент не обходится без переживаний для главных виновников торжества, а особенно для невесты.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлено, как молодой муж Марины Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе.