Молодой муж Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе
Комедийная актриса Марина Федункив в свои 50 лет вышла замуж за итальянца Стефано Маджи.
Фото, видео: 5-tv.ru
Молодой муж Марины Федункив итальянский предприниматель Стефано Маджи вытер губы после поцелуя на свадьбе. Запись, на которой это запечатлено, имеется в распоряжении 5-tv.ru.
Известно, что расписались молодожены тайно еще в июне. Но пышное празднование было решено организовать в день 50-летия знаменитости — 27 августа. Избранник младше звезды Comedy Woman на 12 лет, ему 37 лет.
На торжество приглашены друзья и коллеги актрисы, а также итальянские родственники и друзья жениха. В частности, приехала мама жениха, которую тоже зовут Марина.
Романтическая история актрисы Федункив и ее нынешнего супруга Стефано Маджи началась в 2019 году. Будущие влюбленные впервые увидели друг друга на дне рождения общего приятеля, а позже случай свел их на борту одного самолета.
Популярная актриса дважды была в длительных отношениях. В гражданском браке с Сергеем Щелчковым она прожила 12 лет, расставшись из-за его измен. Второй брак Федункив продлился 13 лет, в течение которых она боролась с зависимостями партнера и сейчас не хочет вспоминать об этом.
Ранее 5-tv.ru публиковал предсказание таролога, будет ли прочным брак Марины Федункив.
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