Молодой муж Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе

Молодой муж Марины Федункив итальянский предприниматель Стефано Маджи вытер губы после поцелуя на свадьбе. Запись, на которой это запечатлено, имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что расписались молодожены тайно еще в июне. Но пышное празднование было решено организовать в день 50-летия знаменитости — 27 августа. Избранник младше звезды Comedy Woman на 12 лет, ему 37 лет.

На торжество приглашены друзья и коллеги актрисы, а также итальянские родственники и друзья жениха. В частности, приехала мама жениха, которую тоже зовут Марина.

Романтическая история актрисы Федункив и ее нынешнего супруга Стефано Маджи началась в 2019 году. Будущие влюбленные впервые увидели друг друга на дне рождения общего приятеля, а позже случай свел их на борту одного самолета.

Популярная актриса дважды была в длительных отношениях. В гражданском браке с Сергеем Щелчковым она прожила 12 лет, расставшись из-за его измен. Второй брак Федункив продлился 13 лет, в течение которых она боролась с зависимостями партнера и сейчас не хочет вспоминать об этом.

Ранее 5-tv.ru публиковал предсказание таролога, будет ли прочным брак Марины Федункив.