Молодой муж Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 1 587

Комедийная актриса Марина Федункив в свои 50 лет вышла замуж за итальянца Стефано Маджи.

Фото, видео: 5-tv.ru

Молодой муж Марины Федункив итальянский предприниматель Стефано Маджи вытер губы после поцелуя на свадьбе. Запись, на которой это запечатлено, имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что расписались молодожены тайно еще в июне. Но пышное празднование было решено организовать в день 50-летия знаменитости — 27 августа. Избранник младше звезды Comedy Woman на 12 лет, ему 37 лет.

На торжество приглашены друзья и коллеги актрисы, а также итальянские родственники и друзья жениха. В частности, приехала мама жениха, которую тоже зовут Марина.

Романтическая история актрисы Федункив и ее нынешнего супруга Стефано Маджи началась в 2019 году. Будущие влюбленные впервые увидели друг друга на дне рождения общего приятеля, а позже случай свел их на борту одного самолета.

Популярная актриса дважды была в длительных отношениях. В гражданском браке с Сергеем Щелчковым она прожила 12 лет, расставшись из-за его измен. Второй брак Федункив продлился 13 лет, в течение которых она боролась с зависимостями партнера и сейчас не хочет вспоминать об этом.

Ранее 5-tv.ru публиковал предсказание таролога, будет ли прочным брак Марины Федункив.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.99
0.25 87.03
-0.03
Рунический гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для всех знаков...

Последние новости

20:59
Число погибших в результате взрывов в Кабуле возросло почти до 200 человек
20:44
Кузнецова: благополучная семья должна стать национальной идеей страны
20:26
Арзамасова с новорожденным сыном поздравили поклонников с Днем российского кино
20:20
Молодой муж Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе
20:08
Стало известно о травмах пилотов разбившегося Су-24М под Пермью
19:52
Туристы на Камчатке устроили охоту на касаток

Сейчас читают

Паралимпиада-2021: медальный зачет Игр-2020 по итогам 27 августа
СМИ сообщили о задержании в Москве певицы Анжелики Агурбаш
Подозреваемый Бережной ушел из органов после убийства девочки в ХМАО
Абсурдное шоу: названы главные провалы на первом дне «Крымской платформы»
Жорин о перспективах иска «малыша» с обложки Nirvana: «Находится на волне моды»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака