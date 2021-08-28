100 тысяч за прививку и упрощение покупки лекарств: Изменения с 1 сентября

С начала осени в России вступает целый ряд нововведений. Видимые изменения произойдут в таких сферах, как здравоохранение и торговля. Ряд преобразований коснется не только россиян, но и граждан, въезжающих на территорию нашей страны.

Стартует «гаражная амнистия»

С 1 сентября в России вступает в силу закон о «гаражной амнистии». Теперь владельцы смогут бесплатно получить землю под строениями. Ранее возможным было только узаконить свои права непосредственно на помещения.

Нововведения коснутся не менее двух миллионов гаражей. Сейчас на кадастровом учете стоит порядка 5,6 миллиона сооружений. Из них право собственности оформлено только на 3,5 миллиона гаражей.

Изменение расчета больничных по уходу за детьми

Теперь родителям, оформляющим больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет, будут выплачивать сумму в размере средней заработной платы. Ранее на полное пособие могли рассчитывать только те мамы и папы, кто отработал восемь и более лет. Более того, с 1 сентября не будет учитываться то, проходил ребенок лечение на дому или в больнице.

Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от COVID-19.

С 1 сентября стартует розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от COVID-19. По итогам конкурса будет объявлена тысяча победителей, которым вручат по 100 тысяч рублей. Условий для участия в конкурсе немного: необходимо наличие записи в Едином регистре вакцинированных о пройденной вакцинации, а также банковской карты МИР, номер и реквизиты которой нужно указать в личном кабинете на портале Госуслуг. Акция продлится до 1 декабря 2021 года.

Упрощается покупка лекарств с доставкой на дом

С начала осени небольшие аптеки, а также маркетплейсы, заключившие с аптеками договор, смогут продавать медикаменты, выпускаемые без рецепта, на своих сайтах или с интернет-агрегаторов. Ранее только крупные сетевые аптеки, которые имеют десять и более филиалов в регионе, могли реализовывать продажу лекарств на дом. Стоимость медикаментов при покупке онлайн не должна превышать цены, установленные в аптеке. Более того фармкомпании несут ответственность за качество лекарств, даже если они реализуются через сайт-партнер, а их доставка осуществляется сторонними курьерами.

Новые правила въезда в Россию для иностранцев

С начала сентября жители стран СНГ смогут пересечь границу России только предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который необходимо сдать не ранее, чем за три дня до прибытия. Предъявить результат можно при помощи приложения «Путешествую без COVID-19», пишет «Российская газета». Ранее эти правила действовали для приезжающих из Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии (страны ЕАЭС).

Также с 1 сентября будут увеличены до года сроки действия виз близких родственников наших граждан, которые въезжают в Россию из стран ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой. Более того им необязательно иметь при себе справку с результатами ПЦР-теста на COVID-19.

Изменение цен на подсолнечное масло

Новые изменения коснутся и стоимости подсолнечного масла. С 1 сентября власти планируют удерживать цены на этот продукт при помощи экспортной пошлины. Это связано с тем, что с 30 сентября перестает действовать соглашение о стабилизации цен. Уже с начала октября производителям и торговым сетям будет тяжело удерживать стоимость подсолнечного масла на уровне от 95 до 110 рублей за литр.

Экспортная пошлина будет составлять 70% и функционировать по аналогии с зерном. Пошлина будет изыматься с разницы между базовой и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента.

Обязательная маркировка молочной продукции длительного хранения

С начала осени в России станет обязательной маркировка молочной продукции длительного хранения: от 40 суток и более. Уже с 1 июня маркировка появилась на мороженом и сыре. С 1 декабря к этим продуктам добавится молочка, со сроком хранения до 40 суток.

При помощи маркировки можно будет отследить перемещение товара от производителя до магазинной полки. Таким образом государство собирается бороться с нелегальной продукцией.

Подготовка к обязательной маркировке бутилированной воды

С 1 сентября в России производителей бутилированной воды обяжут регистрироваться в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это сделать необходимо в течение семи рабочих дней с начала оборота продукции. Обязательной маркировка для минеральной воды станет с 1 декабря 2021-го, а для остальной воды — с 1 марта следующего года.

Изменение названий фруктовых вин

С начала сентября фруктовые вина (произведенные из любых фруктов, кроме винограда) будут именовать, как плодовую алкогольную продукцию. В связи с этим, компании, имеющие лицензии на производство, хранение и поставки фруктовых вин должны подать в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка заявление о переоформлении лицензии.

Нововведения коснутся винных напитков и виноматериалов, их названия тоже будут изменены до начала следующего года. Производители фруктовых вин будут обязаны распродать их до начала октября. А до конца текущего года данный вид алкогольной продукции должен будет покинуть розничную торговлю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о нововведениях, действующих с 1 сентября, которые коснутся электронных сигарет, удаленной формы обучения, а также обжалования штрафов за нарушение ПДД.