Ты календарь переверни: нумеролог перечислила самые опасные даты сентября

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 754

Нумеролог Дарья Томилова предупредила, в какие дни первого осеннего месяца стоит быть осторожнее.

Фото, видео: www.globallookpress / Viktor Gritsuk; 5-tv.ru

Сентябрь — теоретически небезопасный месяц: заканчивается расслабленное лето, пора приниматься за работу и учебу с новыми силами, иногда в другом месте и в иных условиях. Нумеролог Дарья Томилова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, когда в сентябре лучше повременить с принятием важного решения или не отправляться в путешествие.

Неблагоприятных дат в первый месяц осени может быть четыре, предупредила эксперт, речь идет о 12, 13, 16 и 20 сентября.

Небольшое послабление на эти дни накладывает астрология, к мнению ее адепта Марии Ярлыковой нумеролог тоже советует прислушаться. Кардинально неблагоприятным сентябрь она назвать не может, напротив, октябрь и ноябрь могут нести большие ограничения.

«Сентябрь не предполагает каких-то неблагоприятных событий. Поэтому все, кто хотел путешествовать в сентябре, могут это сделать, не откладывая», — спрогнозировали эксперты.

Если для поездок предсказатели дают зеленый свет, то в отношениях со своими сбережениями советуют быть осторожнее в течение трех сентябрьских дней.

«Если мы говорим про финансовую тему, то неблагоприятными днями могут быть 8, 16 и 18 сентября», — предостерегла Дарья Томилова.

Вместе с тем нумеролог посоветовала не зацикливаться на определенных датах, так как в конечном итоге все индивидуально и зависит от исходных данных не только конкретного человека, но и его окружения, а также локации, где он сейчас находится или планирует переместиться.

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