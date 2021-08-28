Три орешка для будущего: эффективное гадание на Ореховый Спас

Ореховый или Хлебный Спас христиане отмечают 29 августа, эта дата неизменна для любого года. С праздником связаны народные традиции печь хлеб и освящать колодцы, а также устраивать гадания. Парапсихолог Эсмира Волченкова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как из этого дня извлечь ответы на волнующие вас вопросы будущего.

Для гадания в одиночку или целой компанией медиум советует выбрать вечернее время — после заката — и провести его при свечах. Вам понадобятся:

Ореховая скорлупа;

Зубочистка;

Ручка с бумагой;

Тазик с водой.

«Набираете тазик с водой, затем на небольших кусочках бумаги пишете любые свои желания, например, свадьба, рождение ребенка, встреча любимого человека, покупка квартиры, повышение в должности и то, что вы хотите знать», — проинструктировала ясновидящая, уточнив, что кусочки бумаги нужно положить на поверхность воды.

Затем из ореховой скорлупы с помощью зубочистки и бумаги создаете свой кораблик. На бумаге-парусе каждый указывает свое имя и запускает кораблик в воду. При этом импровизированное водное судно нельзя подталкивать, но вы можете периодически закидывать в воду целые орехи: они создадут нужные волны для движения вашего парусника.

«К какому берегу приплывет ваш кораблик, то у вас и случится», — предрекла парапсихолог Эсмира Волченкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать 28 августа, в Великий день Успения Богородицы.