Стали известны подробности смерти вратаря во время матча в Калининграде

Вратарь любительской команды «Красная звезда» Александр Шишмарев, по предварительной информации, скончался от сильного удара в область шеи или головы, полученного во время игрового единоборства с соперником. Об этом сообщили в калининградской областной Федерации футбола.

«Ужасная трагедия, безусловно <…> Вратарь Александр Шишмарев столкнулся с молодым игроком „Балтики“ и получил сильный удар в область шеи или головы. Были на игре сразу четыре врача, и скорая помощь подъехала, но так и не смогли его спасти. Точный диагноз пока не известен, говорят, что был сильный удар», — рассказал 5-tv.ru вице-президент организации Сергей Кандалов.

Он уточнил, что трагедия произошла во время тренировочного спарринга между любительской командой «Красная звезда» и молодежкой ФК «Балтика». Александру Шишмареву на момент смерти было 23 года.

Кандалов добавил, что любительское футбольное сообщество Калининграда организовало сбор денег для помощи близким погибшего спортсмена. Региональная Федерация футбола и клуб «Балтика» тоже не останутся в стороне: принято решение, что они полностью возьмут на себя расходы по погребению и выделят средства семье Шишмарева.

ВКонтакте @Александр Шишмарев

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вратарь любительской команды «Красная звезда» скончался 29 августа во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде. По странному совпадению трагедия произошла ровно через 20 лет после смерти другого вратаря, голкипера ЦСКА Сергея Перхуна. Во время матча 18 августа 2001 года он получил черепно-мозговую травму в результате столкновения с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым и спустя десять дней умер от отека головного мозга.