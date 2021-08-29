🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Космический совет: сегодня вам нужно прислушиваться к сердцу и интуиции, а не разуму.

Плану, который вы наметили для себя, как и правилам, которых вы привыкли придерживаться, не всегда нужно следовать. Сегодня принять правильные решения вам поможет внутренний компас и интуиция. Прислушайтесь, в какую сторону вас направляет Вселенная и позвольте себе плыть по течению. Если вы сможете отдаться потоку, долгожданные перемены наступят гораздо быстрее и с меньшими усилиями.

Что, если вы не творец своей судьбы, а только посредник, с помощью которого Вселенная воплощает свою волю? Обратите сегодня внимание на то, к чему она вас призывает, Близнецы. Звезды указывают, что скоро в вашей жизни произойдут изменения. Вам отведена роль человека, который пробудит мир в это темное время и посеет семена добра.

Космический совет: посвятите этот день только тем делам, которые вызывают у вас радость.

Установка целей — первый шаг на пути к мечте. При этом важно, чтобы это движение отвечало вашим внутренним потребностям и вызывало чувство радости, Тельцы. Только при таком подходе вы сможете творить чудеса. Поэтому перестаньте играть по-маленькому — Вселенная хочет, чтобы вы начали играть по-крупному. Не довольствуйтесь посредственностью, ведь вы родились для великой жизни.

Вести себя по-взрослому, составлять списки дел и выполнять их в срок — необходимо. Однако сегодня звезды призывают вас отдохнуть от большого внешнего мира и убежать в свой маленький мир. Позвольте себе мечтать и быть ребенком, Овны. Помните, что творчество не всегда должно иметь конечную цель и просто развлекайтесь.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в воскресенье, 29 августа, убывающая Луна в Тельце настоятельно рекомендует: бросайте все дела и восстанавливайте силы. Не важно, какой отдых вы выберете: просмотр фильмов и сериалов, прогулку по парку или шумную вечеринку. Главное — посвятить время себе и своим желаниям!

♌ Лев

Сегодня вы должны сделать три вещи, Львы. Во-первых, отбросить все заботы до понедельника. Во-вторых, организовать встречу с вашими самыми веселыми знакомыми, друзьями или родственниками. В-третьих, с восторгом провести вечер. Вы просто обязаны развлечься, и это единственное, чему стоит посвятить себя сегодня.

Космический совет: бросайте все и отправляйтесь веселиться!

♍ Дева

Сегодня звезды призывают вас сжечь свой список дел или хотя бы закопать его. Дайте себе возможность отдохнуть. Начните день с любимых ритуалов по уходу за собой, достигните состояния душевной гармонии, а затем займитесь любимым делом. Посмотрите хороший сериал или фильм, отправьтесь на прогулку в парк или на природу, либо устройте вечеринку.

Космический совет: посвятите день отдыху и уходу за собой.

♎ Весы

Иногда вам может показаться, что вы остались одни, а все окружающие от вас отвернулись. Однако это не так. Правда в том, что вас любят и поддерживают. Ваша духовная команда идет рядом с вами, переживает за вас и посылает вам вдохновение, необходимое для создания лучшего будущего.

Космический совет: не сомневайтесь в себе.

♏ Скорпион

Люди очень часто отказываются от своей мечты, когда до ее воплощения остается сделать совсем чуть-чуть. Конечно, вы устали, но разве будет правильно просто обнулить ценность уже затраченных усилий? Вспомните, что побудило вас начать идти по этому пути, откройте второе, третье или даже десятое дыхание и продолжайте двигаться вперед. Горы вот-вот свернутся под вашим напором. А когда это произойдет, избавьте себя от необходимости объяснять свой выбор. Пусть не все будут одобрять и понимать его. Всем не угодишь, да и не нужно.

Космический совет: не сдавайтесь, осталось совсем чуть-чуть.

♐ Стрелец

Большинство чувствительных каждый день чувствуют, как будто не принадлежат этому миру. Все кажется чуждым и неправильным. Вас тоже посещают такие мысли, Стрельцы. Однако звезды показывают, что в вашей жизни что-то начало меняться в лучшую сторону. Скоро вы начнете чувствовать себя намного комфортнее именно в том месте, в котором находитесь сейчас.

Космический совет: жизнь начала налаживаться, но не стоит поторапливать ее в этом начинании.

♑ Козерог Козероги, сегодня вам лучше всего провести время со своей второй половинкой. Как давно вы устраивали ужин при свечах или вместе смотрели трогательные фильмы? Ваши отношения необходимо оживить, иначе есть риск, что счастье, которое строилось годами, может разрушиться. Космический совет: уделите время своему партнеру.

♒ Водолей

В мире, который просит вас делать, делать и делать, вы осознаете важность умения радоваться простым вещам. Просто наслаждайтесь всем, что может предложить вам текущий момент. Посвятите сегодня несколько часов созерцанию: отправьтесь на прогулку по любимым местам города или на природу. Ничто не исцелит вас так, как небыстрый шаг и наблюдение за окружающим миром.

Космический совет: отправляйтесь на прогулку или на природу.

♊ Рыбы

Что вы делаете, когда все получается шиворот-навыворот? Что вы делаете, когда все идет не так, как вы хотели? Вы погружаетесь в нисходящую спираль негативных эмоций или ищите возможность изменить сценарий? Звезды хотят, чтобы сегодня вы делали что угодно, только не предавались грусти. Жить станет намного проще, если на время отбросить некоторые ожидания.

Космический совет: все идет по плану очень редко, не расстраивайтесь из-за сбоев.

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