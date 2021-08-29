Юрист вдовы Баталова нашел противоречия в деле о махинациях с имуществом

Скандал с мошенничеством вокруг недвижимости и другого имущества, принадлежащего народному артисту СССР Алексею Баталову близок к завершению. Апелляция актрисы Натальи Дрожжиной на решение Замоскворецкого суда Москвы о признании договоров-рент между ней и дочерью актера будет рассмотрен уже 30 августа.

Предполагается, что Дрожжина, вступив в сговор с юристами и нотариусом, обманным путем завладела двухкомнатной квартирой, нежилым помещением и долей в 1/3 четырехкомнатной квартиры в элитном доме в центре столицы.

Признание договоров недействительными фактически подтвердило мошенничество при сделке, однако даже юрист вдовы и дочери актера Сергей Лукин признается, что противоречий в деле довольно много.

«Представитель Натальи Дрожжиной утверждала, что она тратила личные деньги на ремонт в квартире Баталовых. Дескать, это было обеспечение обязательств по договору ренты. А в показаниях, которые Дрожжина давала следователю, она говорила другое, что на ремонт пошли деньги, снятые со счетов Баталовых. И таких противоречий много. Будем в них разбираться», — поделился адвокат в беседе с сайтом KP.RU.

Кроме того, выяснилось, что нотариус Дрожжиной Дмитрий Бублий не присутствовал при подписании договора ренты, а только удостоверял его.

«Как составлялись эти договоры, он знать не знает. Цивин и Дрожжина, по его словам, ему передали уже подписанные документы, которые Бублий внес в свою нотариальную книжку, поставил печать и расписался там», — рассказал юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дрожжину обвинили в краже памятника с кладбища и его установке на могилу матери.