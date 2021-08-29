Придется жениться? Девушка Саши Петрова поймала букет невесты на свадьбе

Звезда фильма «Притяжение», актер Александр Петров рискует распрощаться со статусом завидного холостяка. Его возлюбленная Стася Милославская на свадьбе поймала букет невесты. Примета известна с древних времен — вскоре девушка точно станет женой!

Забавный инцидент произошел на банкете по случаю замужества актрисы Анастасии Калашниковой. На мероприятие Петров и Милославская явились вместе. Влюбленные танцевали и веселились весь вечер. Когда же настало время броска букета невесты, Александр тихонько притаился в уголочке зала и стал наблюдать.

Толпа красивых подружек Калашниковой, среди которых была и Стася, выстроилась в ряд. Девушки с нетерпением ожидали момента, когда звезда бросит цветы. На счет «три» Милославская высоко подпрыгнула и в полете вырвала у соперницы заветный символ любви.

Удивленный Петров немедленно выбежал к своей красотке и принялся ее целовать. Значит ли это, что актер в принципе не против свадьбы? Покажет время.

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Сайт Teleprogramma.pro напоминает, что Александру Петрову уже 32 года. Он ни разу не был женат, хотя отбоя от девушек не знал никогда. Поклонники всерьез переживают за личную жизнь кумира. Но тот не видит ничего дурного в холостяцком статусе.

Лишь недавно Петров заговорил о «новом жизненном этапе». Что входит в это понятие — точно неизвестно. Актер изъяснялся совершенно абстрактно. Правда, на фоне его рассуждений Милославская стала поговаривать о свадьбе. Девушка призналась, что на церемонию готова облачиться только в легкое платье и удобные туфли. Ей хочется, чтобы торжество прошло в теплой, уютной обстановке без ссор, драк и прочих «традиционных» развлечений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Петров публично признался в любви своей Стасе Милославской.