Что известно об убитой в Башкирии 15-летней школьнице

|
Егор Измалкин
1 146

26 августа в селе Питяково произошла жестокая расправа над девочкой-подростком.

Что известно об убитой в Башкирии 15-летней школьнице

Фото: Depositphotos / Frank May; 5-tv.ru

Убитая в башкирском селе 15-летняя школьница при жизни была добрым человеком и прилежной ученицей. Так о ней говорят соседи и друзья, скорбящие о ее гибели.

«Она была очень веселая, умная, красивая. Жила с мамой. Закончила всего девять классов. Хорошо училась, всегда ночевала дома. Очень милая и общительная», — рассказала близкая подруга убитой в интервью сайту KP.RU.

По словам односельчан, девочку никогда не видели в дурной компании и не замечали за ней антисоциального поведения.

«Была добрая, с маленькими ребятами с детского сада общалась. Хорошо училась, не гуляла по клубам. Она все время приезжала ко мне, у мамы отпрашивалась», — поделилась с 5-tv.ru другая знакомая.

Трагедия произошла в селе Питяково. Компания подростков отмечала день рождения одной из девочек 26 августа. Тогда несовершеннолетним присоединились двое молодых людей в возрасте 21 и 24 лет. По версии следствия, они изнасиловали одну из гостей. Затем подозреваемые убили ее спрятали. Как уточняет Telegram-канал «Опер слил», задушили школьницу голыми руками, а труп завернули в одеяло и выкинули возле лесополосы. По факту убийства возбуждено уголовное дело, задержанные сознались в содеянном.

Ранее 5-tv.ru писал, о том, что известно об одном из предполагаемых убийц школьницы из башкирского села Питяково.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.99
0.25 87.03
-0.03
Как Меркурий в Деве изменит жизнь людей в первой половине сентября

Последние новости

8:31
Галкин с голым торсом обаял Зудину и Судзиловскую загаром и кудряшками: «О Боже!»
8:21
Один из снарядов салюта взорвался на земле в Челябинской области
8:05
МИД РФ: США ведут настоящую охоту на россиян за рубежом
7:58
Безумные вечеринки и брак ради прописки: Какой была жизнь Малинина до встречи с Эммой
7:49
Российские школы могут отказаться от оценок по некоторым предметам
7:48
Друг Шаляпина сообщил новые подробности о тяжелом состоянии жены певца

Сейчас читают

«Реймс» — «ПСЖ» — 0:2, результат матча чемпионата Франции, 29 августа 2021 года
Река Миссисипи поменяла направление течения из-за урагана «Ида»
Равнодушный кот довел малыша до слез и рассмешил Сеть
Что известно об убитой в Башкирии 15-летней школьнице
Расписались по-тихому: бывший муж Пелагеи взял в жены дочь миллионера

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака