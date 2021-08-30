Стали известны подробности свадьбы экс-мужа Пелагеи на «дочери миллионера»

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Егор Измалкин
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Хоккеист Иван Телегин женился на возлюбленной Марии Гончар.

Стали известны подробности свадьбы экс-мужа Пелагеи на «дочери миллионера»

Фото: Instagram @itelegin07, @alya.spb

Свадьба хоккеиста Ивана Телегин — бывшего мужа певицы Пелагеи — с его возлюбленной Марией Гончар прошла скромно. Как пишет сайт KP.RU, пара расписалась в Подмосковье.

Зарегестрировали брак молодожены в ЗАГСе на Рублевке, в Барвиха Luxury Village, который любят многие звезды. Затем они отметили это событие в узком кругу друзей и близких родственников — выпили с друзьями шампанского из пластиковых стаканчиков. Мария бросила подружкам букет невесты, на этом торжество и окончилось. По данным издания, пара планирует сыграть пышную свадьбу позже.

К слову, Мария Гончар, вопреки слухам, оказалась не дочкой миллионера. Ее семью можно назвать среднестатистической. По словам тети девушки Елены Дергуновой, которая является владелицей нижневартовского отеля, мать Марии работает у нее бухгалтером, а отец несколько лет как пенсионер.

«Когда-то был летчиком. Но из-за травмы позвоночника был вынужден оставить профессию. До выхода на пенсию трудился в строительной компании», — призналась женщина «Экспресс газете».

Пелагея и Телегин объявили о расставании в декабре 2019 года. В мае этого года спортсмен сделал предложение Гончар. Известно, что у спортсмена есть двое детей — дочь от певицы Таисия и сын Марк от Евгении Ноур. Ранее 5-tv.ru писал о том, на кого Александр Телегин переписал особняк Пелагеи.

Стали известны подробности свадьбы экс-мужа Пелагеи на «дочери миллионера»

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