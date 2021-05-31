Спрятал два миллиона долларов: на кого Телегин переписал особняк Пелагеи?

Бракоразводный процесс певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина длится несколько месяцев. Звезды уже решили, с кем останется их малолетняя дочь, но вот кому достанется имущество — вопрос открытый. Помощник адвоката артистки рассказал, какие неожиданные факты выяснились в разгар дележа недвижимости.

Оказалось, Иван Телегин — расчетливая личность. По словам представителя Пелагеи, хоккеист мечтает забрать у нее все и даже больше. Он претендует не только на квартиру, купленную певицей на деньги матери и ее продюсера, и общий загородный дом, но и на ее гонорары.

«Он никогда и не думал ничего оставлять семье. Зато „друзья“ Телегина упорно пытаются выставить его <…> этаким бедным парнем, которого оставили с носом. К примеру, постоянно звучит ложь насчет ипотеки, которую, мол, выплачивает только Иван. На днях Пелагея отдала полмиллиона за этот самый общий дом», — цитирует помощника адвоката певицы StarHit.

Представитель звезды отметил, что в борьбе за имущество Телегину очень помогают родственники его новой возлюбленной — Марии Гончар. Речь идет, в частности, о ее двоюродном брате Игнате Дергунове, преследующем свои корыстные интересы.

Помощник адвоката певицы заявил, что этот мужчина любыми путями пытается испортить репутацию Пелагеи и помешать ей наладить диалог с хоккеистом. Дергунов с Гончар не хотят терять миллионы Телегина — уж очень привлекательная «добыча».

Эксперт считает, что новая семья спортсмена имеет самое прямое отношение к его деньгам.

«В октябре 2019 года, уже проживая с Гончар, Телегин закрыл все счета и купил огромный дом в Барвихе за два миллиона долларов (в то время — около 180 миллионов рублей — Прим. ред.). Но оформил не на себя. Собственниками стали мать Ивана и этот самый Игнат Дергунов. Таким образом, он спрятал все свои активы от возможного раздела в суде, но при этом попал в финансовую зависимость от новой родни», — добавил представитель звезды.

Instagram @mari_gonchar

Очередное заседание по разделу имущества Пелагеи и Ивана Телегина должно состояться 3 июня. Чем закончится слушание — предсказать пока невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-возлюбленный Пелагеи — хоккеист Иван Телегин — уже назначил дату новой свадьбы.