В лес по пропускам: непослушных грибников в России начали наказывать

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Экологи опасаются, что люди уничтожат природные богатства.

Фото, видео: Depositphotos / rootstocks; 5-tv.ru

В России взялись за грибников. Любители тихой охоты, по словам экологов, порой просто выворачивают лес наизнанку, нанося сильнейший урон экологии.

Так, в Коми отправиться по грибы теперь можно только по пропуску. И нарушителей уже наказывают.

Несмотря на то, что в черте города грибы собирать не рекомендуется, многих любителей тихой охоты это не останавливает. Ведь порой меньше чем за час удается набрать не одну корзину, особенно если встречать вот такие грибные семейства. Словом, азарт берет верх над осторожностью.

В лес отправился и наш корреспондент Егор Ильченко.

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