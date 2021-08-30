Убитая в Башкирии девочка сама пришла в дом одного из своих мучителей

Изнасилованная и убитая девочка в Башкирии сама пришла в дом одного из своих мучителей. Как стало известно 5-tv.ru, 15-летняя жительница села Питяково вместе с подругой, которая в тот злополучный день отмечала свое 16-летие, отправились распивать алкоголь с совершеннолетним спутником. После к компании присоединился второй подозреваемый.

По версии следствия, именинница ушла спать в соседнюю комнату, жертва осталась один на один с молодыми людьми. Один из подозреваемых предложил другу изнасиловать девочку. 21-летний предполагаемый злоумышленник начал душить подростка, а 24-летний подозреваемый вступил с ней в половой контакт. Совершив задуманное «насильники» поменялись местами. Вскоре один из мужчин заметил, что девочка не подает признаки жизни.

Молодые люди поспешили избавиться от тела жертвы. Они отнесли труп в лес и скинули в овраг, прикрыв его одеялом и листвой. По факту убийства возбуждено уголовное дело, задержанные сознались в содеянном.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга изнасилованной и убитой в Башкирии девочки рассказала, что жертве заткнули рот ее же вещами.