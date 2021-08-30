Убитая в Башкирии девочка сама пришла в дом одного из своих мучителей

|
Карина Исхакова
1 017

Вместе с подругой погибшая отправилась распивать алкогольные напитки вместе с совершеннолетним спутником.

Убитая в Башкирии девочка сама пришла в дом одного из своих мучителей

Фото: Depositphotos / doidam10

Изнасилованная и убитая девочка в Башкирии сама пришла в дом одного из своих мучителей. Как стало известно 5-tv.ru, 15-летняя жительница села Питяково вместе с подругой, которая в тот злополучный день отмечала свое 16-летие, отправились распивать алкоголь с совершеннолетним спутником. После к компании присоединился второй подозреваемый.

По версии следствия, именинница ушла спать в соседнюю комнату, жертва осталась один на один с молодыми людьми. Один из подозреваемых предложил другу изнасиловать девочку. 21-летний предполагаемый злоумышленник начал душить подростка, а 24-летний подозреваемый вступил с ней в половой контакт. Совершив задуманное «насильники» поменялись местами. Вскоре один из мужчин заметил, что девочка не подает признаки жизни.

Молодые люди поспешили избавиться от тела жертвы. Они отнесли труп в лес и скинули в овраг, прикрыв его одеялом и листвой. По факту убийства возбуждено уголовное дело, задержанные сознались в содеянном.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга изнасилованной и убитой в Башкирии девочки рассказала, что жертве заткнули рот ее же вещами.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
73.57
-0.42 86.81
-0.22
По одежке встречают: каких перемен в жизни ждать от перехода Меркурия в з...

Последние новости

23:55
Кузнецова: Ростовская область станет пилотной в проекте «Социальный навигатор»
23:36
Солистка «Стрелок» объяснила, как справившая нужду у ели Волочкова подвела себя под монастырь
23:29
Три имени девочек-чистюль, которые терпеть не могут бардак
23:16
Без сердца и совести? Жители Стерлитамака пытаются прогнать особенных малышей из детского центра
22:59
По одежке встречают: каких перемен в жизни ждать от перехода Меркурия в знак Весов
22:38
Плюс девять медалей и скандал с украинцем: итоги Паралимпиады на 30 августа

Сейчас читают

Трансферы Николы Влашича и Матиаса Норманна: очередной удар по РПЛ, российский футбол продолжает…
Метеоролог назвал сроки прихода «бабьего лета» в Москву
Как антироссийский парад в Киеве превратился в позор организаторов шоу
Что известно об убитой в Башкирии 15-летней школьнице
Расписались по-тихому: бывший муж Пелагеи взял в жены дочь миллионера

Новости Lentainform

Загрузка...