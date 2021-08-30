Худрук армянского театра назвал причину смерти Артура Диланяна

Причиной смерти актера Артура Диланяна стала остановка сердца. Об этом сообщил художественный руководитель Московского Армянского театра Слава Степанян.

Он добавил, что у скончавшегося актера был диабет, однако окружающие этого не замечали.

«Он диабетик вообще. Но у человека не было никаких признаков, что он болел. Он был вакцинирован от гриппа и от COVID. Приходил на работу в театр, ходил на съемки», — отметил Степанян.

По его словам, Диланян был очень одаренным творческим человеком, который, помимо игры на театральной сцене и съемок в кино, обладал большим музыкальным талантом и занимался преподавательской деятельностью. По жизни актер был душой компании и имел способность буквально влюблять в себя окружающих, добавил Степанян.

«Артур — талантливейший человек, рожденный для искусства и творчества. В театре он ведущий актер был. Чехова играл, везде главные роли у него были. Он представлял из себя самый правильный вариант понятия человека. Юмор всегда был вместе с ним. Он играл практически на всех музыкальных инструментах. Где бы ни оказался Артур, практически тут же он завоевывал сердца окружающих», — рассказал Степанян.

Он отметил, что Диланян был очень веселым человеком, и на любую тему мог рассказать анекдот. Что же касается его музыкальных способностей, то он мог безостановочно петь до восьми часов подряд на армянском, грузинском, азербайджанском, русском, украинском и других языках

Артур Диланян окончил ГИТИС (курс Гончарова), а также ВГИК, где его руководителем был Армен Джигарханян. Актер 18 лет служил в Московском Армянском театре. Телезрителям он известен по участию в сериалах «Дважды два», «Последний из Магикян», «Кухня», «Пятницкий», «Воронины», «Джокер».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на 60-м году жизни в Москве скончался актер сериала «Воронины» Артур Диланян. Предварительной причиной смерти называется острая сердечная недостаточность.