Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 30 августа по 12 сентября

Астрологи предупреждают о способности небесных тел влиять на жизни людей. Зная, что уготовили нам звезды, можно заранее подготовиться и смягчить удары судьбы, а также рассчитать благоприятное время для новых начинаний. Астролог Наталья Анисимова предлагает найти себя в списке и узнать, что вам уготовано с 30 августа по 12 сентября.

Юпитер откроет перспективы рожденным:

14.02-17.02, 14.04-17.04, 15.05-18.05, 15.06-18.06, 17.08-21.08, 18.10-21.10, 17.11-21.11, 16.12-19.12.

Благоприятное время для начала обучения и расширения кругозора. Велика вероятность того, что вы смените социальный статус: вступите в брак или разведетесь, вас повысят в должности.

Появятся шансы на награждение и удачу!

Сатурн очертит границы для рожденных:

28.01-31.01, 28.03-31.03, 27.04-01.05, 28.05-01.06, 30.07-02.08, 30.09-03.10, 31.10-03.11, 29.11-02.12.

Пессимизм и упадок сил могут захлестнуть вас. Соберитесь: сейчас для вас, как никогда, дисциплина выходит на первый план. Пересмотрите свой распорядок, правильно распределив ресурсы и построив планы на будущее. Позже вы пожнете плоды предпринятых усилий.

Уран принесет сюрпризы рожденным:

06.01-08.01, 04.02-06.02, 05.03-07.03, 05.05-07.05, 06.07-08.07, 07.08-09.08, 07.09-09.09, 07.11-09.11.

Время неожиданных изменений: грядет новая жизнь, освобождение от чего-либо или кого-либо. Учитесь достойно принимать происходящее.

Марс взбудоражит рожденных:

10.03-21.03, 10.06-22.06, 12.09-23.09, 11.12-22.12.

Не исключена повышенная конфликтность и склонность к раздражительности. Лучше перенаправить энергию и физическую активность в положительное русло. Если не сделать этого, последствия могут быть катастрофическими: энергия сама найдет выход и выльется в агрессию к окружающим, в том числе близким.

Черная Луна раскинет сети соблазна и искушений для рожденных:

24.02-28.02, 25.05-30.05, 27.08-01.09, 26.11-30.11.

Искушения — это «фишка» Черной Луны. Вас может внезапно потянуть к чему-нибудь очень заманчивому, но будьте начеку, чтобы не пожалеть впоследствии: это соблазн, ведущий в никуда. Лучше понаблюдайте, куда вас тянет: информация о собственных слабостях может оказаться полезной в будущем.

Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:

24.02-28.02, 25.05-30.05, 27.08-01.09, 26.11-30.11

Обратите внимание: все, что сейчас происходит в вашей жизни, неслучайно! Судьба укажет на ваши задачи и подскажет, как можно скорректировать ваш путь. Для этого приглядитесь и прислушайтесь к знакам Вселенной.

Венера осчастливит рожденных:

06.02-24.02, 07.06-26.06, 09.08-27.08, 09.10-28.10, 08.12-26.12

Самое время, чтобы побаловать себя! Совместите внезапно проявившуюся страсть к шопингу с получением удовольствий: порадуйте себя обновками или новым предметом интерьера. Наступает время для легкого флирта и приятных комплиментов.

«Изменения могут быть как положительные, так и негативные. Многое зависит от наших действий в прошлом и настоящем», — подытожила астролог Анисимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Меркурий в Деве изменит жизнь людей в первой половине сентября.