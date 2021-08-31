Чувственный танец Бородиной с новым бойфрендом попал на видео

Известная ведущая Ксения Бородина, судя по всему, наконец-то появилась на публике с новым бойфрендом. Долгое время поклонники гадали, кому отдала сердце знаменитость после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым. Большинство сходились на том, что новым избранником теледивы стал ресторатор Эрик Авагян. И несмотря на том, что сама Бородина предпочитала не комментировать догадки фанатов, слухи все-таки подтвердились.

На вечеринке по случаю 34-летия бизнесвумен Элеоноры Мовсисян ведущую сняли в объятиях нового бойфренда, которому она подарила чувственный танец. На видео заметно, как Ксения Бородина нежно прижималась к плечу ресторатора и улыбалась, а потом покусывала губы и отворачивалась от камеры. Вероятно, знаменитость испытывает тот самый трепет влюбленности, возникающий при зарождении нового романа. А его от публики, и особенно от преданных поклонников, скрыть невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина рассказала, как ее дочь от Курбана Омарова Теона переживает развод родителей.