Переговоры Зеленского с президентом США отложили

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Вместо Джо Байдена прибывший в Вашингтон глава Украины встретится с министром обороны Ллойдом Остином.

Фото, видео: www.globallookpress / Mohammad Javad Abjoushak

Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон. Фото с трапа самолета опубликовано в его аккаунте в Instagram. Сегодня вечером он встретится с министром обороны США Ллойдом Остином, хотя должен был отправиться к Джо Байдену.

Впрочем, тому сейчас явно не до украинского гостя, поэтому встречу отложили. Переговоры пройдут 1 сентября. На повестке — обсуждение ситуации на Донбассе, газопровода «Северный поток-2», а также помощи украинской экономике, которая переживает сложные времена.

По мнению политологов, Зеленского в Вашингтоне ждет разочарование: вместо денег и поддержки он получит от американского коллеги очередное «домашнее задание» — бороться с коррупцией и олигархами.

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