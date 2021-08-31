«Дьявольски прекрасная» мать Моргенштерна рассказала, что думает о невесте сына

Молодая мама женившегося рэпера Алишера Моргенштерна поделилась своими впечатлениями о возлюбленной сына Диларе Зинатуллиной. Женщина рассказала 5-tv.ru, что она думает об избраннице своего старшего наследника. По словам родительницы артиста, она души не чает в своей невестке.

«Она (невеста Моргенштерна — Прим.ред.) замечательная, добрейшая, красивая, с красивой душой, спасибо творцу. Это просто какое-то сумасшествие прекрасное», — рассказала мама рэпера.

Король и королева поколения: История любви Моргенштерна и Дилары

Для свадьбы сына женщина выбрала золотистый костюм. Дополнила свой образ мама артиста галстуком-бабочкой с нашивкой — «666». Число дьявола уже стало символом Моргенштерна.

«Я же дьявольски прекрасная мама. Я та мама, которая поддерживает ребенка в любых обстоятельствах, но при этом не мешает», — отметила собеседница издания.

Самый главный ньюсмейкер российского шоу-бизнеса Алишер Моргенштерн сегодня празднует свадьбу с возлюбленной Диларе Зинатуллиной. Рэпер в очередной раз создал новый перформанс. Торжество музыканта — это ничто иное как карикатура. Как писал 5-tv.ru Ксения Собчак поделилась кадрами с выкупа невесты Моргенштерна.