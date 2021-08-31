Ксения Собчак будет ведущей на свадьбе рэпера Моргенштерна

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Карина Исхакова
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Известная блондинка поделилась кадрами с выкупа невесты эпатажного артиста.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак станет ведущей на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна и его избранницы Дилары Зинатуллиной. Этой новостью известная блондинка поделилась на своей странице в Instagram. Собчак опубликовала снимок, на котором изображен счастливый жених. В описании фото телеведущая припомнила конфликт, который произошел между ней и артистом во время премии Муз-ТВ. 

«Один подающий надежды артист хотел стрясти с меня бабки за интервью. Чем кончилось? Свадьбой конечно!» — написала Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

В разделе сторис Ксения Собчак показала кадры с выкупа невесты. Жених надел безразмерный серый костюм, свой образ он дополнил белым галстуком. В руках артист нес букет из леденцов. Подъезд, в котором проходили съемки, был украшен нелепыми плакатами и гирляндами в виде сердец. Во время выкупа Моргенштерн, как и полагается, расплачивался не пачками денег, а мелочью.

«Диларочка, ты у меня самая сексуальная и не воняешь. И у тебя очень большая жопа. И ты не прыщавая и красивая. Ты мой маленький цветочек», — говорил комплименты невесте артист во вовремя одного из конкурсов.

«Какой ад», — комментирует за кадром Собчак.

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Судя по всему, свадьба эпатажного музыканта — это ничто иное как карикатура. Моргенштерн в очередной раз решил эпатировать публику и неплохо справился со своей задачей. В качестве свадебной машины артист выбрал золотистую Daewoo Nexia, именно этот автомобиль был первым транспортным средством рэпера. Авто Моргенштерн тоже украсил с издевкой: яркие ленты, наклейки, банты, а также мягкие игрушки с огромными обручальными кольцами.

Согласно информации инсайдера, свадьба эпатажного артиста и его избранницы состоится сегодня, 31 августа. Торжество Моргенштерн планирует отметить на теплоходе, оформление, которого тоже больше похоже на «стеб». Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит судно, в котором пройдет свадьба Моргенштерна и Дилары.

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