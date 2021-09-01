Громкая свадьба рэпера Моргенштерна закончилась визитом полицейских

Свадьба скандального рэпера Моргенштерна в центре Москвы закончилась полицейским обыском. Правоохранители нагрянули на теплоход в разгар веселья. И неудивительно: то, что творилось на вечеринке, воспринимать в здравом уме — под силу не каждому. «Цирк с конями» увидел и корреспондент МИЦ «Известия» Егор Кильдибеков.

«Как какают звезды?» — это самое лаконичное и емкое описание свадьбы треш-звезды российской треш-эстрады — рэпера Моргенштерна. По крайней мере, так считают комментаторы в интернете. А они посмотрели все видео, которые только смогли найти. Впрочем, сам музыкант ничего и не скрывал. Вел чуть ли не прямую трансляцию с самого начала и до самого конца. Когда уже стало сложно разобрать, кто тут жених, а кто невеста.

Похоже, он хотел выжать из своей свадьбы все, что только можно. Поэтому в одном мероприятии, как крепкие напитки в алкогольном коктейле, смешалось то, что смешивать не стоит. Кони и цыгане, песни Аллегровой и Артура Пирожкова, дружеские объятия и драки между гостями.

Блестки и траурные наряды. Лимузины и вездеходы. Декорации этого трэш-шоу менялись так часто, что рябило в глазах. Одну только ведущую, а это, на секундочку, Ксения Собчак, переодевали трижды. Неясно, как много ей пришлось заплатить, но она согласилась даже вывести лошадь. Денег не пожалели и гости. Ведь на это представление продавали билеты. По 50 тысяч рублей. И на подарки еще пришлось раскошелиться.

Даже свадебный торт на этом мероприятии обычным быть не мог. Спецзаказ от Моргенштерна. Начинка должна эпатировать.

«Три тысячи яиц, 50 килограммов сливочного масла, 50 килограммов шоколада, 33 килограмма ядер конопли, не пугайтесь, и 33 килограмма муки конопли», — рассказала о составе торта кондитер Марина Синицкая.

Неудивительно, что в конце концов эта свадьба привлекла внимание не только фанатов и журналистов. Теплоход, на котором собрались гости и молодожены, решили обыскать сотрудники Наркоконтроля.

Неожиданно, но ничего запрещенного ни в торте, ни в карманах пассажиров теплохода не нашли. И в конце концов, гостям все же дали разойтись по домам, унося с собой самое очевидное впечатление.

«Сумасшествие. Но сумасшествие счастливое. Это же невозможно вылить в слова. Это же скупо будет, очень нудно. Поэтому, это невозможно», — поделилась впечатлениями мать Алишера Моргенштерна Марина Моргенштерн.

Это торжество уже назвали безвкусным и безумным. Да и в искренность чувств самого рэпера верят не все, говорят — просто решил устроить очередное шапито-шоу. Заодно и клип снял на свою новую песню. И это тоже ни для кого не секрет. Впрочем, нашлись и те, кто обманутым себя не считает и очень хотел бы посмотреть, как будет выглядеть золотая свадьба Моргенштерна.