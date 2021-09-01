Свадьбы, разводы и приключения: китайский гороскоп на сентябрь 2021 года

Сентябрь 2021 года — время приятных перемен. Кого-то ожидает прибавка к зарплате, кого-то покупка квартиры. Узнать, что ждет именно вас, можно, обратившись к прогнозу астролога Елены Егоровой, специалисту в области восточных гороскопов.

Год Крысы

Представители этого знака в сентябре, наконец, осознают свое истинное предназначение. Захочется творить, совершать героические поступки и быть первыми везде и во всем. Важно воспользоваться моментом и решительно поменять жизнь к лучшему. Все будет хорошо получаться, но может подвести здоровье. Будьте бдительны!

Год Быка

Людей, родившихся в год Быка ожидают приятные сюрпризы. Вас могут пригласить на какое-нибудь значимое мероприятие: свадьбу, день рождения либо крестины. Отказываться от участия в них нельзя ни в коем случае! Это прекрасный повод не только повеселиться, но и завести полезные знакомства. Не исключены известия о пополнении в семье.

Год Тигра

Многих Тигров ожидают важные поездки и романтические путешествия. Представители этого знака пока сильно сконцентрированы на делах, но вскоре все изменится. Чтобы добиться успеха, о котором мечтается, придется отказаться от заманчивых, но сомнительных предложений. В сентябре неплохо было бы начать заниматься спортом.

Год Кролика

В решении всех сентябрьских проблем представителям этого знака будет помогать интуиция. Игнорировать внутренний голос нельзя! Иначе — быть беде. Стоит воздержаться от импульсивных и спонтанных поступков. Если есть насущные вопросы, лучше искать ответы на них у специалистов, а не фантазировать. Не стоит доверять малознакомым людям.

Год Дракона

В сентябре Драконы будут полны вдохновения. Ожидается колоссальный прилив энергии, которую нельзя растрачивать попусту. Самое время приступить к делам, которые были отложены в долгий ящик. Осень подарит много положительных эмоций. Вполне возможно, что представители этого знака устроятся на новую работу. В любых ситуациях важно мыслить позитивно.

Год Змеи

Представителям этого знака за сложное лето все так сильно надоело, что захочется получить свободу и побыть наедине с собой. Желание, конечно, хорошее. Однако обстоятельства сейчас совсем не располагают к отдыху и самопознанию. Важно быть последовательными и организованными, чтобы не допустить фатальных ошибок. Не исключены проблемы в личной жизни. К этому следует быть готовыми.

Год Лошади

Рожденным в год лошади людям не стоит пасовать перед трудностями. Порой лучше плыть по течению, чем действовать от обратного. Ничего, кроме потери жизненных сил, это не даст. В сентябре ожидаются приятные перемены. Возможны поездки, начало важного обучения, стажировки. Помните: удача сопутствует храбрым и смелым.

Год Козы

Представителям этого знака в ближайшее время запрещено принимать важные решения. Необходимо все и всех контролировать, но не лезть в чужие дела. Сил будет много. Однако важно не перекрыть кислород окружающим, действуя стремительно и беспощадно. О планах лучше ни с кем не говорить. А прибыль лучше вложить в недвижимость или авто. Важно тщательно следить за ценными вещами.

Год Обезьяны

Сентябрь 2021 года для представителей этого знака — очень прибыльный месяц. Благодаря интуиции удастся добиться небывалых высот. И речь идет не только о карьере и материальных благах. Гарантированы удачи на личном фронте. Возможно, некоторые узнают о беременности.

Год Петуха

Людям, рожденным в год Петуха, важно беречь свое информационное пространство и ценный интеллектуальный «капитал». Рассказывать идеи, раскрывать содержание нетривиальных проектов сейчас крайне опасно — задумку могут украсть. Кто-то может попытаться взломать личную почту или похитить документы с важным содержимым. Будьте начеку! Поддаваться на провокации тоже не стоит.

Год Собаки

Представители знака Собаки в сентябре будут самыми счастливыми — могут осуществиться самые заветные мечты. Удивительно, но ничего особенного для этого делать не придется. Достаточно немного затаиться и выждать время. На происходящее реагировать слишком эмоционально не стоит. Завистники могут навлечь беду. Велика вероятность приобрести солидное авто в этом месяце.

Год Свиньи

Для людей, рожденных в год Свиньи, сентябрь пролетит незаметно — так много насыщенных событий впереди! Сейчас важно расширять кругозор: читать полезные книги, слушать авторитетных личностей, специалистов разных областей. Накопленные знания помогут выйти на новый уровень жизни. Подрастет и зарплата!

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2021 года.