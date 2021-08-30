Время любви и обманутых ожиданий: Астрологический прогноз на сентябрь 2021 года

Астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru назвала три основных вопроса, которыми нужно заняться в сентябре. Эксперт пояснила, что в первую очередь необходимо уделить внимание своим любовным отношениям.

«До 10 сентября Венера будет в знаке Весов, а это значит, что все личные и интимные темы будут играть для нас важную роль. В этот период можно изменить ситуацию в личной жизни, выйти с партнером на новый уровень отношений. Одинокие смогут встретить свою любовь, правда только в том случае, если раскроют все свои ресурсы», — пояснила собеседница издания.

Также астролог отметила, сентябрь — этот месяц, когда необходимо привести в порядок все вопросы, связанные с рабочей деятельностью.

«Пока Солнце находится в Деве, сделать это будет легко и просто. Включайтесь в новый период. Лето закончилось — пора приводить в порядок свои рабочие дела», — рассказала эксперт.

Алена Никольская посоветовала посвятить первый месяц осени своему здоровью. Астролог отметила, что сделать это необходимо, пока Солнце будет находиться в знаке Дева, то есть до 20-х чисел сентября.

«Дева отвечает за любые вопросы, связанные с диетами и приведением себя в форму. Поэтому если вы давно планировали отказаться от вредных привычек, перейти на правильное питание и здоровый образ жизни — лучшего времени, чем сейчас просто не найти», — отметила Никольская.

Собеседница издания предложила придумать полезный ритуал, который вы будете все время поддерживать. По словам астролога, лучше всего это сделать после новолуния, которое начнется с 7 сентября.

«В этот период заводите полезные привычки, начните регулировать свой режим сна», — посоветовала эксперт.

По словам Никольской, практически в течение всего сентября мы будем чувствовать соотношение двух планет: Меркурия и Нептуна. В этот период нужно быть аккуратными, поскольку любые договоренности могут быть не весьма корректными.

«Вы не всегда сможете рассчитывать на то, что вам пообещали. Да и вы сами можете давать обещания, которые не всегда смогут исполняться. Поэтому лучше лишний раз подумайте, прежде, чем что-то сказать», — рекомендует астролог.

Алена Никольская также посоветовала совершать покупки до 22 сентября. При этом эксперт отметила, что не будет лишним проверить качество вашего товара, чтобы он принес радость, а не разочарование.

«К концу месяца все тот же Меркурий начнет сначала затормаживать — это будет в 20-х числах сентября. А уже с 27 сентября он развернется и начнет двигаться в обратном направлении», — подытожила собеседница издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Никольская составила астропрогноз на неделю с 30 августа по 5 сентября.