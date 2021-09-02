Какие опасные перемены в жизни предвещает Марс в оппозиции Нептуна 2 сентября

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Карина Исхакова
Эксклюзив 1 767

Астролог Алена Никольская рассказала, что сегодня, 2 сентября, на небе складывается важный аспект, который напрямую отражается на жизни каждого человека и общества в целом.

Фото, видео: Depositphotos / had.off; 5-tv.ru

Сегодня, 2 сентября, на небе складывается очень важный аспект. Марс, находящийся в знаке Дева будет в оппозиции к Нептуну, которая в Рыбах. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, какие последствия несет за собой данное астрологическое событие.

Проблемы со сном

По словам эксперта, начиная со второго осеннего дня, людям будет тяжело высыпаться. Отправиться в страну сновидений будут мешать независимые от нас обстоятельства.

«То собаки лают, то сосед с дрелью, то еще что-то. У вас могут возникнуть какие-то дела. Или вас могут разбудить нежданные звонки. Будут происходить непредсказуемые вещи», — пояснила собеседница издания.

Потеря усидчивости

Астролог также рассказала, что вовремя этого аспекта, людям, особенно школьникам и студентам, тяжело собраться с мыслями. По словам Никольской, в течении всего сентября, особенно в первой половине, очень тяжело будет концентрировать внимание на важных делах.

«Будьте снисходительны к своим детям и к себе, в тот период, когда вам нужно будет на чем-то сконцентрироваться», — посоветовала эксперт.

Активизируются мошенники

Никольская пояснила, что планета Нептун отвечает за мошенников и разные непредсказуемые ситуации. Эксперт отметила, что сейчас нужно быть внимательными, особенно если вы по природе своей очень доверчивы.

«Не доверяйте никому, кто вас будет тянуть в какое-то новое дело. Не делайте сейчас серьезные финансовые вложения. Не совершайте никаких серьезных покупок и инвестиций», — рекомендует астролог.

Станут активными люди с нестабильной психикой

Алена Никольская рассказала, что в период, когда Марс находится в оппозиции Нептуна, активизируются люди с нестабильной психикой. Астролог рекомендует не провоцировать конфликты и быть предельно осторожными с такими людьми.

«Сейчас не стоит применять никаких снотворный и психотропных препаратов. Стоит также быть аккуратными с алкоголем», — пояснила собеседница издания.

Водная стихия выйдет из-под контроля

Астролог отметила, что Нептун отвечает за погоду, в том числе за все непредсказуемые события на воде. Сама планета олицетворяет собой водную стихию. Эксперт, также пояснила, что Марс тоже может спровоцировать нежелательные происшествия.

«Может взорваться где-то на воде или утонуть. Также может что-то произойти в бытовом плане, например, прорвать трубу дома. В первую половину сентября сантехники будут очень сильно загружены», — отметила астролог

Информация может стать некорректной

Еще один важный аспект, на котором заострила внимание собеседница издания — это информация. Любые сведения, которые вы будете получать от других людей, необходимо несколько раз перепроверять, так как они могут быть ложными.

«Кто-то специально будет подбрасывать вам некорректную информацию. Фильтруйте входящую и исходящую всю информацию. А также думайте, что, когда и зачем вы говорите», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Никольская составила астрологический прогноз на сентябрь 2021 года.

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