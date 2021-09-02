Миро пристыдила Волочкову за развратный наряд на школьной линейке

Танцовщица Анастасия Волочкова, как всякая путная мать, сопроводила свое драгоценное чадо на линейку 1 сентября. Даже если опустить факт, что дочь бывшей балерины пошла в десятый класс, то все равно — ситуация вполне нормальная.

Однако изгнанная из Большого театра экс-прима поступила в своем репертуаре (к сожалению или счастью, не балетном) и заявилась на День знаний в образовательное учреждение в платьишке с настолько глубоким декольте, что ее зашеймили даже собственные поклонники. Присоединилась к хейту и известная светская подъедала Лена Миро.

«Очень сочувствую дочери Насти. Когда твоя мать, с трудом ворочая языком, признается в том, что ссала под елкой, а потом приходит к тебе в школу полураздетой на потеху твоим одноклассникам в пубертате — это, наверное, очень тяжело. Это не может быть не тяжело», — высказала свое экспертное мнение ведущая блога.

Кроме того, помянув и других знаменитых матерей, которые (о, ужас) ходят в теплый сентябрьский день в шортах, Миро попыталась надавить на возраст «староклассниц».

«Эти матери напялили шортики покороче. Вы кого из себя корчите? Олицетворением каких таких мужских фантазий себя, в свои „под 40“, считаете? Вам — не 20 лет», — написала обозревательница.

То, что Миро и самой в этом году исполнилось 40, но она продолжает активно выкладывать фотографии в одном купальнике, блогерша никак не прокомментировала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты раскритиковали Волочкову за откровенный наряд на школьной линейке.