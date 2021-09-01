Фанаты раскритиковали Волочкову за откровенный наряд на школьной линейке

Единственная дочь российской балерины Анастасии Волочковой Ариадна пошла в десятый класс. На школьную линейку девочка отправилась по традиции вместе с известной мамой. На празднике знаний наследница была одета достаточно скромно — в отличие от своей 45-летней родительницы.

Королева шпагата в классе 15-летней дочери предстала в сексуальном платье с экстремальным вырезом. Свой откровенный наряд бывшая прима Большого театра продемонстрировала в личном микроблоге, опубликовав совместный снимок с наследницей.

«Дорогие друзья, поздравляю с Днем знаний! Удачи всем! Ученикам — успехов! Учителям –терпения и благоразумия. Родителям — счастья! Моя Ариадна сегодня идет в 10-й класс в лицее. Как быстро летит время», — написала она под публикацией.

Instagram @volochkova_art

Однако поклонники обратили внимание скорее не на поздравление Волочковой, а на ее внешний вид. Многие фанаты посчитали, что танцовщица выбрала слишком откровенный наряд для школьной линейки дочери.

«Платье как раз для похода в школу с ребенком»;

«Спасибо, что без шпагата!»;

«Ну и „наряд“ у мамы школьный. Хорошо, что на территории школы под елочкой не присела», — писали они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что справившую нужду у ели Волочкову потребовали отстранить от работы с детьми.