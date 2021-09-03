Кот в сапогах или Спящая красавица: какой вы персонаж из «Шрека» по знаку зодиака

Рожденные под определенным знаком зодиака имею свойственные только им особенности характера. И если провести параллель с выдуманными персонажами, то окажется, что почти все они очень походят на представителей одного из знаков зодиакального круга. Например, в мультфильме «Шрек» можно обнаружить все двенадцать покровительствующих созвездий.

Овен — Кот в сапогах

Овны невероятно похожи на этого персонажа: они вспыльчивые, отважные и не любят сидеть на месте. И если приходится вступить в перепалку, они всегда с отчаянием бросаются в бой. При этом обаяния им, как и Коту в сапогах, не занимать.

Телец — Спящая красавица

Очаровательны, привлекательны, но ленивы и медлительны. Покинуть зону комфорта — это невероятный подвиг для Тельцов. Совсем как для спящей красавицы вылезти из теплой постельки.

Близнецы — Осел

Болтлив, а через минуту уже угрюм, сейчас весел, а через мгновение ока капризен, неисправимый оптимист, который порой раздражает окружающих своим жизнелюбием. Фонтанирует забавными идеями, самый преданный друг. Определенно, Осел из мультфильма — точно Близнецы.

Рак — Волшебное зеркало

Этот персонаж обладает чертами характера, которые чаще всего встречаются у Раков — чувственная природа делает их настоящими прорицателями, но, увы, легко поддаются манипуляциям.

Лев — принц Чарминг

Персонаж, который с самого начала знал себе цену и любил себя так, как могут любить себя только Львы. И можно как угодно относится к его шевелюре-гриве, но Чарминг добился своего и получил порцию славы на королевском престоле.

Дева — король Гарольд

Педантичный, ставит разум выше чувств, как и многие Девы. Даже то, что Гарольд нанял Кота в сапогах, чтобы ликвидировать Шрека, говорит хоть о категоричном, но рациональном подходе к решению вопросов.

Весы — Фиона

Дипломатичная, добрая и удивительно обаятельная Фиона — типичные Весы. Старается соблюсти баланс во всем, и тем самым идет верной дорогой к счастью.

Скорпион — Шрек

Для большинства обитателей сказочного королевства Шрек — настоящий жалящий Скорпион, который не проглатывает людей только когда в хорошем расположении духа. Но, как и представитель этого знака зодиака, в глубине души невероятно добр и заботлив, хотя и открывает эту свою сторону только самым близким.

Стрелец — Дракоша

Этот персонаж стремится к умеренной свободе и любви, а это и есть главная цель многих Стрельцов. Дракоша честна с собой и с другими, дружелюбна, но если потребуется, то готова как следует поджарить обидчика.

Козерог — лорд Фаркуад

Можно, конечно, недолюбливать лорда, но нельзя не заметить, что под его властью город Дюлок процветал как никакой другой. Как Козероги, Фаркуад отменный руководитель и администратор. К тому же, всегда держит свое слово — ведь он, как и обещал, вернул Шреку его болото.

Водолей — Фея-крестная

Идеи по захвату мира, интриги и даже дворцовые перевороты — эти мысли в голове Феи-крестной или Водолеев? Несмотря на то, что это скорее отрицательный персонаж, Фея-крестная, как и Водолеи, всегда держит марку, не изменяет себе и делает все очень стильно, даже пакости.

Рыбы — Пряня

Человек-имбирная печенька — один из самых чувствительны персонажей мультфильма, что очень похоже на Рыб. Пряня, как и представители этого знака зодиака, навсегда остаются верны своим убеждениям и умеют хранить тайны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие знаки зодиака чаще всего шпионят за партнерами.