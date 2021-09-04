Ксения Собчак честно призналась, за что полюбила Константина Богомолова

Журналистка Ксения Собчак может похвастаться очень бурной личной жизнью. Чтобы пересчитать всех ее официальных кавалеров, не хватит пальцев одной руки. Однако своим идеальным мужчиной звезда считает только последнего ухажера, затянувшего ее в ЗАГС театрального режиссера Константина Богомолова. Звезда призналась, что полюбила его за гениальность.

В беседе с актрисой Ириной Безруковой Собчак подчеркнула, что в мужчине для нее важно все: уровень интеллекта, уверенность в своих силах, творческая энергия. Она увидела это в Богомолове. Но мало того, он поразил ее своей неординарностью и «широким масштабом личности».

Ксения уверена, что ее супруг — удивительно талантливый человек, сравниться с которым не может никто.

«Честно говоря, я считаю его гениальным человеком. И не потому, что он мой муж. Я не первый раз замужем. Константин Юрьевич — гений, и спустя какое-то время люди смогут оценить в полной мере, что он делает для русского театра, не побоюсь этого слова», — заключила журналистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова в сентябре 2019 года, сразу после развода с актером Максимом Виторганом. Последнему звезда родила сына Платона. Встречаться с мальчиком дива шоумену не запрещает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отсутствии любимого мужа Ксения Собчак любит потанцевать со стриптизерами.