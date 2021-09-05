🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Раки, что бы вы ни делали, внутренний голос никак не позволяет вам подняться на ступень ваше и достичь желаемого. Вы топчитесь на месте, а все потому что боитесь выйти из зоны комфорта и рискнуть. Если вы давно хотели принять опрометчивое решение, но не решались, время пришло.

Близнецы, период уныния в вашей жизни наконец-то закончился. Теперь вы полны энергии и сил. Так почему же вы сидите на месте? Внутри вас так много мотивации, что может позавидовать любой. Направьте ее в нужное русло. К слову, если вы наконец-то начнете заниматься любимым делом, вс хворь, которая одолевает вас, как рукой снимет.

Тельцы, вы так долго добивались гармоничных любовных отношений, и наконец смогли достичь идеала. Ваш партнер заботится о вас, переживает, поддерживает — что еще нужно для счастья? Звезды вам рекомендуют устроить сюрприз второй половинке и поблагодарить за все.

Овны, шумные вечеринки — это хорошо, но сегодня как никогда вы нуждаетесь в семейных посиделках. Разговоры с мамой за кружечкой горячего чай, совместный поход в кино с родителями и детьми, обсуждение последних событий — именно этого просит ваша душа. Прислушайтесь к ней.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 сентября, убывающая Луна в знаке Лев покровительствует решительным личностям, которые не боятся рисковать и принимать опрометчивых решений. Трусихам сегодня на удачу рассчитывать не придется.

♌ Лев

Львы, когда в вашу дверь стучится новая возможность, не тратьте время на беспокойство о том, «как» и «почему». Просто скажите «да» и позвольте себе во всем разобраться позже. Открытость и принятие — вот ваш ключ к успеху.

Космический совет: научитесь быстро и непринужденно принимать решения.

♍ Дева

Девы, любовь нельзя просчитать. Бессмысленно каждый раз бояться, что вам разобью сердце. Неважно, сколько раз вас подводили раньше или сколько раз вас будут бросать в будущем. Живите моментом, чувствуйте не бойтесь признаваться в своей любви, ошибайтесь, но делайте так, как подсказывает сердце.

Космический совет: не бойтесь быть отвергнутым.

♎ Весы

Весы, иногда вам кажется, что если пустить жизнь на самотек, это непременно приведет к полному хаосу и деградации. Однако вы ошибаетесь. Иногда остановиться и плыть по течению может быть полезно. Так вы выиграете время, чтобы расставить приоритеты и наметить дальнейшие планы.

Космический совет: не бойтесь на время остановиться.

♏ Скорпион

Скорпионы, ваша мантра на сегодня гласит: «Невозможное возможно». Все дело в преданности делу и последовательности в сочетании со способностью принимать как успех, так и неудачи. Если вы не будете вешать нос из-за каждого пустяка, возможно, вам удастся глобально продвинуться по карьерной лестнице.

Космический совет: терпение и труд все перетрут.

♐ Стрелец

Стрельцы, вас ждет время приятных перемен. Если вы давно мечтали о популярности, то она придет уже с минуты на минуту. Главное — доверяйте своему внутреннему голосу и не бойтесь проявить лидерские качества. Ваш внутренний моторчик толкает вас именно туда, куда нужно.

Космический совет: готовьтесь стать звездой.

♑ Козерог Козероги, ясность — неотъемлемая часть процесса достижения желаемого. Чем яснее вы понимаете, к чему призываете, тем легче Вселенной одарить вас нужными подарками и послать верные сигналы. Если вы не определись с тем, чего хотите от жизни, не помешает обратиться к психологу. Космический совет: четко сформулируйте свой посыл для Вселенной.

♒ Водолей

Водолеи, баланс работы и личной жизни действительно существует. Его нужно только поймать. Идея о том, что вы можете вести творчески, духовно и эмоционально полноценную жизнь, зарабатывая много денег и при этом уделяя время второй половинке. Как? Посмотрите на своих друзей.

Космический совет: увлекаясь одной сферой, не забывайте о другой.

♊ Рыбы

Рыбы, и что, если с первого раза не получилось? Что, если вы столкнулись с множеством проблем на своем пути? Разве это повод сдаваться? Вселенная закаляет вас, а не хочет развернуть от цели. Будьте сильнее и не забывайте, ради чего

Космический совет: воспринимайте трудности как ценный опыт.

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