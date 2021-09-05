Мирослава Карпович заговорила о замужестве и рождении детей

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Карина Исхакова
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Звезда «Папиных дочек» отметила, что несколько раз была готова выйти замуж, но так и не пошла под венец.

Мирослава Карпович заговорила о замужестве и рождении детей

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Мирослава Карпович заговорила о детях и замужестве. Этой теме звезда сериала «Папины дочки» посвятила философский пост на своей странице в Instagram.

«Я не замужем, но, честно, несколько раз стояла на пороге этого события. Вот так новость. Конечно, меня часто мучили близкие, родные, мое внутреннее „я“ — по поводу замужества, внуков, детей. Но у меня есть четкое убеждение, что на каждого малыша есть свое время. Не все со мной согласятся, что все давно за нас продумано. Но никогда не опережайте события, прежде, чем что-то случается, мы должны быть к этому очень готовы», — написала актриса.

 
 
 
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Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich)

Судя по откровениям знаменитости, она также несколько раз была близка связать себя узами брака. Имя избранников, за которых Карпович чуть не вышла замуж, она не раскрывает. Звезда сериала «Папины дочки» практически в последний момент передумала идти под венец.

Павел Прилучный, которому приписывают роман с Карпович, развелся с актрисой Агатой Муцениеце в прошлом году после девяти лет брака. У пары есть двое детей: восьмилетний сын Тимофей и пятилетняя дочь Миа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мирослава Карпович ответила на слухи о беременности.

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