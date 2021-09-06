Предполагаемый возлюбленный Бородиной открестился от романа с ней
Бизнесмен рассказал, как, по его мнению, можно получше узнать человека.
Фото: Instagram @borodylia
Армянский ресторатор Эрик Авагян, также известный как Гриша Эрик, опроверг информацию о романе с телеведущей Ксенией Бородиной. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, именно его считают избранником знаменитости.
В сторис своего Instagram-аккаунта бизнесмен рассказал о своем отношении к звезде, отвечая на вопросы подписчиков.
«Я с ней даже не знаком. Но мечтаю с ней познакомиться, возможно, в этой жизни это сбудется. А пока это иллюзия», — написал Авагян.
Он также поделился своим соображением по поводу того, как лучше узнать человека. По его мнению, это можно сделать только занявшись с ним сексом.
Ксению Бородину не раз видели в компании Эрика, она даже летала в Ереван, где в ресторане провела вечер с ним. Видео с совместным танцем звезда выложила в Instagram. А совсем недавно она развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым, с которым у нее есть общая дочь Теона.
Как писал 5-tv.ru, ранее Ксения Бородина рассказала про любовниц Курбана Омарова.
Читайте также
67%
-0.34 86.54
0.24
Нашли ошибку?