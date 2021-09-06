Азиза высказалась в защиту мужа лже-итальянца и его родственников

Певица Азиза, недавно сыгравшая свадьбу с 40-летним Алессандро Лортэ, родом из Липецка, высказалась в защиту молодого супруга и его родственников. По словам артистки, она разбирается в людях и непременно смогла бы распознать обман в отношениях, пишет «Собеседник».

«Я прожила жизнь и научилась разбираться в людях. Я сразу чувствую, где правда, а где фальшь. И я бы никогда не сделала ошибки и не связала бы свою жизнь с человеком, не зная его по-настоящему. Я знаю все об Александре Соколове. И, конечно же, о его родных: ныне здравствующих и ушедших в мир иной. Моя семья — это Александр, его мама Людмила, ее младший сын Кирилл, его супруга, их дочь. Я знаю все и о человеке, который, не будучи биологическим отцом Александра и Кирилла, воспитывал их в Италии», — подчеркнула звезда.

Ранее в прессе разгорелся скандал с разоблачением нового мужа Азизы. Как стало известно в эфире одного из ток-шоу, итальянский ресторатор Алессандро Лортэ на самом деле оказался Александром Соколовым, который жил в Липецке с матерью и братом. Позднее он переехал в Италию, где открыл свой бизнес, который, впрочем, оказался не очень успешным.

Эта информация многих заставила усомниться в правдивости намерений супруга Азизы. Зазвучали высказывания о том, что ему нужны от супруги, которая старше его на 16 лет, только деньги, а саму артистку пора спасать.

Однако певица упорно стоит на своем и не устает повторять, что отношения между новоиспеченными мужем и женой самые нежные и доверительные. По словам Азизы, Александр даже поведал возлюбленной тяжелую историю из своего детства, которую он до сих пор не может забыть.

«Биологический отец моего мужа решил убить его мать Людмилу после развода. Он нанес ей восемь ножевых ранений. Людмила чудом осталась жива благодаря врачам военного госпиталя, в котором, на ее счастье, в тот день дежурили хирурги», — рассказала Азиза.

Певица добавила, что ее нынешняя свекровь вместе с детьми уехала в Италию, потому что хотела быть подальше от бывшего мужа. Александр Соколов и его брат навсегда вычеркнули биологического отца из своей жизни, в надежде оставить болезненные воспоминания в прошлом и не намерены с ним встречаться.

Азиза заявила, что, несмотря на все слухи, они с супругом счастливы, как никогда и планируют во второй раз принести друг другу клятвы любви и верности.

«На днях мы с мужем улетаем к нему в Италию. Будем играть свадьбу. У нас намечен торжественный вечер в очень красивом месте» — сообщила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Салтыкова высмеяла Азизу, отважившуюся выйти замуж в 57 лет за мифического иностранца.