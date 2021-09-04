Салтыкова высмеяла 57-летнюю Азизу за свадьбу с молодым: «Глупый поступок!»

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Виктория Андреева
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Известная певица вышла замуж за итальянского ресторатора Алессандро Лортэ. После церемонии бракосочетания выяснилось, что он не тот, за кого себя выдает.

Салтыкова высмеяла 57-летнюю Азизу за свадьбу с молодым: «Глупый поступок!»

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

Ирина Салтыкова высмеяла певицу Азизу, отважившуюся выйти замуж в 57 лет за мифического иностранца. Представленный публике итальянский ресторатор Алессандро Лортэ оказался простым Сашей Соколовым, родившимся в Липецке. Он на 17 лет моложе звездной супруги. После грандиозного «разоблачения» коллега по сцене не советовала Азизе доверять новобрачному.

Салтыкову удивляет то, с каким восхищением о своем «Алессандро» говорит певица. Но больше всего ей не понятно, как звезда будет воспитывать с «иностранцем» общего ребенка, о котором грезит. Известно, что супруг дивы уже подобрал суррогатную маму, которая их осчастливит.

«Я хочу доверять мужикам, но не доверяю вообще. Считаю, что в моем возрасте выходить замуж — это глупый поступок. Если хорошо, то просто живи с человеком. Рожать в моем возрасте — тоже глупость. Ребенку будет 20, а тебе 100», — сказала, как отрезала, 55-летняя Салтыкова в эфире шоу на федеральном канале.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Звезда призналась, что проживает в одиночку в роскошном особняке на Рублевке и нисколько об этом не жалеет. Она уверена, что максимально возможный для вступления в брак возраст — 45 лет. 50 лет — совсем критичная, но допустимая отметка. Люди старшего возраста, по мнению Салтыковой, очень дорожат своими ценностями, которые подчас сложно разделить со вторыми половинками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азизу заподозрили в организации скандала с разоблачением молодого супруга. Российская публика не верит, что знаменитая певица не знала, за кого выходит замуж.

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