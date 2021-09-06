Стало известно, как умер Жан-Поль Бельмондо. Информацией об этом с Agence France-Presse поделился адвокат знаменитости Мишель Годест. По его словам, 88-летний артист в последнее время чувствовал себя сильно уставшим.

«Он испытывал сильную усталость в последние месяцы. Он ушел спокойно», — рассказал Мишель Годест.

Адвокат также поведал, что Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в своем доме в Париже.

В понедельник, 6 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон почтил память французского актера Жан-Поля Бельмондо, назвав его национальным достоянием.

«Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием, полным шуток и смеха, с громкими словами и ловким телом, величественным героем и знакомой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова. В нем мы все находим себя», — написал Макрон на своей странице в Twitter.

Знаменитый французский актер родился в семье скульптора 9 апреля 1933 года. С шести лет мальчик стремился как можно дольше оставаться в отцовской мастерской и наблюдать за работой мэтра.

В качестве актера Бельмондо прославился в 26 лет, после выхода ленты «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, которая стала знаковой для «новой волны» французского кинематографа. Тогда Бельмондо моментально стал кумиром молодежи.

Всего за годы актерской карьеры Жан-Поль исполнил более ста ролей в кинофильмах и на сцене французских театров. Мировую известность ему принесли боевики «Кто есть кто?», «Игра в четыре руки» и «Профессионал». Его последней работой в кино стала роль 74-летнего пенсионера Шарля в фильме «Человек и его собака» режиссера Франсиса Юстера.

Жан-Поль Бельмондо два раза был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер, также был удостоен премии «Сезар», почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

Официально он был женат дважды. Первая супруга танцовщица Элоди Константен подарила актеру троих детей: дочерей Патрицию и Флоранс, а также сына Поля Бельмондо. Во втором браке с моделью и звездой балета Натти Тардивель у Бельмондо появилась дочь Стелла. Также у артиста остались шестеро внуков.