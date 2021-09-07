Блиновская рассказала, сколько платила за издевательства над звездами на своем юбилее

Блогер-миллионник и автор марафона личностного роста Елена Блиновская рассказала, сколько заплатила приглашенным на свой 40-й день рождения артистам. Как известно, на вечеринке все пели и плясали так, как хотела именинница — Блиновская даже упрекнула ведущих Ивана Урганта и Ксению Собчак за то, что те не «пососались» на сцене по ее требованию, ведь она им «хорошо заплатила»!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🧚‍♀️СО МНОЙ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ (@elena_blinovskaya)

На торжестве блогера, которое состоялось на Алтае, концентрация знаменитостей зашкаливала: она смогла позволить себе Светлану Лободу, Филиппа Киркорова, рэпера Jah Halib, группу «Звери», беременную певицу Нюшу, а также самых «дорогих» ведущих. По словам Блиновской, многие гости не знали, куда едут — конечная точка путешествия стала для них сюрпризом. О том, что предстоит грандиозный праздник, в курсе были только Ургант и Собчак.

«Звезды не знали, что едут ко мне. Они просто были вызваны на частный контракт. Но все звезды, которые были в зале, — мои друзья. Артисты стоят по десять миллионов», — заявила Блиновская в эфире Первого канала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🧚‍♀️СО МНОЙ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ (@elena_blinovskaya)

Гостей героиня вечера принимала в арендованном ей пятизвездочном отеле. Развлечения приготовила высшего разряда, а в некоторых номерах участвовала сама. Юбилей обошелся ей почти в 120 миллионов рублей. Такие расходы блогер с 5,7 миллиона подписчиков и доходом в 100 миллионов рублей в год может позволить, 40 лет ведь не каждый день исполняется!

Создательница марафона чудес при этом признается, что работает не ради денег. Работать, заявила она, могла бы прекратить еще несколько лет назад, но люди на ее курсы все идут и идут, а отказать им она не может.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🧚‍♀️СО МНОЙ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ (@elena_blinovskaya)

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором краснеющие от неловкости Ксения Собчак и Иван Ургант пытаются избежать «хорошо оплаченного» поцелуя.