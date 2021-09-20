Врач рассказала о способе спасти себя, если подавился и не можешь дышать

Оксана Тарасова
Эксклюзив 102 579

Этот простой, но действенный прием нужно выполнить максимально быстро, так как при нехватке кислорода человек может вскоре потерять сознание.

Фото, видео: Depositphotos / Patramansky; 5-tv.ru

Такое случалось хотя бы раз практически с каждым человеком: злосчастный кусочек пищи, как говорится, попал не в то горло и перекрыл — уже медицинским языком — верхние дыхательные пути. О том, как помочь себе, если подавился и некому оказать экстренную помощь, 5-tv.ru рассказала врач-отоларинголог и фониатр Анна Колесникова.

«Подавиться могут не только наши близкие, друзья, коллеги, но и мы сами. Хорошо, если будет кто-то рядом и сможет вам помочь, но если никого рядом нет, нужно быстро сориентироваться и помочь себе. В первую очередь хочу сказать — если вы можете дышать и кашлять, нужно кашлять до последнего. Это, возможно, поможет выкашлять это инородное тело», — рассказала доктор.

Однако, отмечает эксперт, в некоторых случаях доступ кислорода перекрывается напрочь. В такой ситуации невозможно вдохнуть, чтобы покашлять, и с этого момента время начинает идти на минуты. Главная опасность состоит в том, что без воздуха человек может очень быстро потерять сознание, и тогда исход окажется плачевным.

Чтобы этого не произошло, постарайтесь не паниковать и выполнить несложный прием: сожмите руку в кулак и поставьте его на живот — сразу над пупком. Сверху на кулак положите вторую руку ладонью.

«Дальше вы должны найти поверхность, на которую вы можете упасть — это может быть стол, спинка стула, чужая машина, если вы на улице или еще что-то. И резким движением вы падаете на поверхность. Это стимулирует резкое сокращение диафрагмы, которое поможет вытеснить инородное тело», — заключила врач.

Если вы видите перед собой подавившегося человека и понимаете, что сам откашляться он уже не в состоянии, МЧС России рекомендует попробовать несколько способов. Первый — наклонить пострадавшего и пять раз резко ударить между лопаток. Если вытолкнуть застрявший предмет не удалось, стоит испробовать метод, описанный Анной Колесниковой, стоя за спиной подавившегося. Важно отметить, что тучному человеку давление на живот может и не помочь, вместо него нужно сдавливать верхнюю часть груди. То же касается детей до года. Детей старше года спасают, как взрослых, соизмеряя силу, чтобы не сломать еще хрупкие кости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему опасно долго использовать капли для носа.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
72.56
0.13 85.46
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:22
Франция объявила об «ударе в спину» из-за скандала с подлодками и пригрозила НАТО
6:03
Как сложилась жизнь звезд фильма «Брат» спустя 23 года после выхода фильма
5:49
Более 20 НПО могут признать нежелательными в России в ближайшее время
5:35
Украинский артист Андрей Данилко год скрывал смерть матери
5:21
Стало известно, сколько блокадников получат по 50 тысяч рублей и на что их потратят
5:07
Главный тренер ПСЖ решил не ссориться с отказавшемся пожать ему руку Месси

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
Фанаты вычислили вероятного отца двухлетней дочери Наташи Королевой
Столкновение, день болезни и феерический успех: Китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября
Врач-кардиолог из США порекомендовал забыть помидоры, как страшный сон

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака