Врач рассказала о способе спасти себя, если подавился и не можешь дышать

Такое случалось хотя бы раз практически с каждым человеком: злосчастный кусочек пищи, как говорится, попал не в то горло и перекрыл — уже медицинским языком — верхние дыхательные пути. О том, как помочь себе, если подавился и некому оказать экстренную помощь, 5-tv.ru рассказала врач-отоларинголог и фониатр Анна Колесникова.

«Подавиться могут не только наши близкие, друзья, коллеги, но и мы сами. Хорошо, если будет кто-то рядом и сможет вам помочь, но если никого рядом нет, нужно быстро сориентироваться и помочь себе. В первую очередь хочу сказать — если вы можете дышать и кашлять, нужно кашлять до последнего. Это, возможно, поможет выкашлять это инородное тело», — рассказала доктор.

Однако, отмечает эксперт, в некоторых случаях доступ кислорода перекрывается напрочь. В такой ситуации невозможно вдохнуть, чтобы покашлять, и с этого момента время начинает идти на минуты. Главная опасность состоит в том, что без воздуха человек может очень быстро потерять сознание, и тогда исход окажется плачевным.

Чтобы этого не произошло, постарайтесь не паниковать и выполнить несложный прием: сожмите руку в кулак и поставьте его на живот — сразу над пупком. Сверху на кулак положите вторую руку ладонью.

«Дальше вы должны найти поверхность, на которую вы можете упасть — это может быть стол, спинка стула, чужая машина, если вы на улице или еще что-то. И резким движением вы падаете на поверхность. Это стимулирует резкое сокращение диафрагмы, которое поможет вытеснить инородное тело», — заключила врач.

Если вы видите перед собой подавившегося человека и понимаете, что сам откашляться он уже не в состоянии, МЧС России рекомендует попробовать несколько способов. Первый — наклонить пострадавшего и пять раз резко ударить между лопаток. Если вытолкнуть застрявший предмет не удалось, стоит испробовать метод, описанный Анной Колесниковой, стоя за спиной подавившегося. Важно отметить, что тучному человеку давление на живот может и не помочь, вместо него нужно сдавливать верхнюю часть груди. То же касается детей до года. Детей старше года спасают, как взрослых, соизмеряя силу, чтобы не сломать еще хрупкие кости.

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